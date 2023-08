Kot so zapisali na ministrstvu za kulturo, je Maja Vardjan mednarodno uveljavljena in priznana kustosinja in raziskovalka, specializirana za slovensko oblikovalsko in arhitekturno produkcijo 20. stoletja ter sodobne ustvarjalne prakse.

V MAO ima dolgoletne izkušnje, vodila je pripravo številnih razstav in sodelovala pri ključnih projektih MAO, kot so bili BIO 50: 3, 2, 1, ... TEST, 2014 in BIO 25: Daleč, tako blizu, 2017. Za slednjega je prejela nagrado Mednarodnega muzejskega sveta muzejev (ICOM) Slovenija, so spomnili na ministrstvu.

Leta 2016 je koordinirala kongres Mednarodne konfederacije arhitekturnih muzejev (ICAM), ki ga je gostil MAO. Sodelovala je tudi pri evropski platformi Made In: pripovedi obrti in oblikovanja, ki združuje oblikovalce, raziskovalce in kuratorje, predane raziskovanju rokodelske dediščine skozi sodobno produkcijo in je letos prejela nagrado Europa Nostra.

Maja Vardjan bo nasledila Boga Zupančiča, ki je direktorsko funkcijo opravljal od konca leta 2020, v začetku tega meseca pa je podal odstopno izjavo z obrazložitvijo, da se želi posvetiti strokovnemu in raziskovalnemu delu in se tako vrača na delovno mesto kustosa - muzejskega svetnika v muzeju, so še zapisali na ministrstvu.