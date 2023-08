Prebivalci z območja Slatine so glavato kareto opazili že v začetku meseca, njena prisotnost pa ob ponavljajočih se napadih postaja težava.

»Ni neobičajno, da je morska želva več dni blizu obale, a tu ne moremo ničesar storiti, ker je strogo zaščitena vrsta živali, človek pa vstopa v njen dom,« je za Hino pojasnil profesor za morske študije na splitski univerzi Alen Soldo.

»Med iskanjem hrane lahko pridejo blizu obale in s tem kopalcev, pri čemer se lahko počutijo ogrožene, čeprav se jih kopalci najpogosteje niti ne zavedajo,« je dodal. Ocenil je tudi, da bo želva na območju Slatine ostala, dokler se ne zniža temperatura morja. Potem se bo spustila v večje globine.

Morske želve so zaradi svoje ogroženosti zaščitene živali. So edini plazilci v Jadranskemu morju. Samice pridejo na kopno le, ko ležejo jajca.

Glavata kareta ima lahko oklep dolžine več kot 110 centimetrov in tehta tudi do 115 kilogramov. Ime so dobile po izrazito veliki glavi z močno čeljustjo. V povprečju živijo do 60 let in so ena od dveh vrst morskih želv, ki gnezdita v Sredozemlju.