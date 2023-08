Neznanci sredi Ljubljane pri poskusu ropa pretepli in huje poškodovali moškega

V Ljubljani je v soboto v jutranjih urah več neznancev pristopilo do oškodovanca in od njega zahtevalo vredne predmete. Ker jih ni izročil, so ga pretepli in pobegnili s kraja dogodka, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana. Oškodovanca so pri tem huje poškodovali.