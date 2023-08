Ukrajina in letala F-16: Politična podpora v zraku

Kmalu po junijskem uradnem začetku ukrajinske protiofenzive se je izkazalo, da ne napreduje po željah Kijeva in njegovih zaveznic. Tudi zato, ker je Ukrajina izgubila element presenečenja. O protiofenzivi in dobavi težjega, bolj izpopolnjenega in zmogljivejšega zahodnega orožja so javno razpredali vrsto mesecev, Rusija pa je vmes utrdila položaje vzdolž tisoč kilometrov dolge fronte z najmanj tremi obrambnimi linijami jarkov, protitankovskih ovir in rovov ter potem še topništva, bunkerjev in betonskih mitraljeznih gnezd. V ameriškem nevladnem Centru za strateške in mednarodne študije CSIS so ocenili, da so bila to največja obrambna dela v Evropi po drugi svetovni vojni, vse od nemške gotske linije v Italiji, ki je zdržala osem mesecev. Ruske linije je zdaj izredno težko prebiti, in ker ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski noče tvegati z negotovimi množičnimi frontalnimi napadi, ki bi pobrali ogromen krvni davek že tako šibkejši vojski, so poskusi preboja precej lokalizirani in za zdaj brez vidnih uspehov.