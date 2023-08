Štirinajst let po ustanovitvi in trinajst let po zadnji širitvi z Južnoafriško republiko se skupini BRICS (ustanovne članice so Brazilija, Rusija, Indija in Kitajska) obeta nova širitev. Do te naj bi v gospodarsko-političnem združenju, ki predstavlja 40 odstotkov svetovnega prebivalstva in četrtino svetovnega BDP, prišlo predvsem na željo Kitajske in Rusije, ki želita tako povečati svoj globalni vpliv.

Cilj petnajstega vrha BRICS, ki bo do četrtka potekal v južnoafriškem Johannesburgu, je iskanje alternativ obstoječemu mednarodnemu redu in krepitev odnosov z Afriko, ki kot del globalnega juga upa na več posluha pri državah BRICS, kot ga dobi na zahodu. Na afriške države naj bi se na željo Rusije in Kitajske BRICS tudi širil. Obe državi sta v zadnjih letih okrepili prisotnost na celini, Moskva tudi s pomočjo Wagnerjeve skupine, Kitajska pa predvsem s svojo politično-gospodarsko ekspanzionistično politiko ugodnih razvojnih posojil v okviru globalne pobude o pasu in cesti.

Namesto Putina prihaja Lavrov

V Johannesburgu bo na vrhu, kamor bo pripotovalo tudi trideset vodij držav, ki se spogledujejo s članstvom v BRICS, manjkal ruski predsednik Vladimir Putin. Hotel je sicer priti, saj bi bil to eden od načinov, da prebije mednarodno izolacijo. Vendar je od julija znano, da ga ne bo, ker ni hotel spraviti v neroden položaj gostitelja srečanja, predsednika Cyrila Ramaphoso.

Južnoafriška republika je namreč podpisnica rimskega statuta in bi v skladu z mednarodnimi zavezami morala na podlagi tiralice mednarodnega kazenskega sodišča zaradi zločinov v Ukrajini Putina aretirati. Ramaphosa tega ni hotel storiti. Ob prijateljstvu z Rusijo (Južna Afrika je z njo pred meseci denimo izvedla skupne pomorske vojaške vaje) je kot razlog navajal, da bi to ogrozilo posredovanje Južne Afrike skupaj z drugimi državami celine za končanje vojne v Ukrajini. Toda južnoafriška opozicija je z največjo stranko Demokratsko zavezništvo na čelu vztrajala, da Pretoria ne more mimo tiralice, in na domačem sodišču zahtevala, da vlada Putina aretira, če bo vstopil v državo. Po konzultacijah je Putin svojo pot v Južno Afriko odpovedal.

Rusijo bo tako na vrhu zastopal zunanji minister Sergej Lavrov, medtem ko bodo ostale članice zastopane na ravni predsednikov oziroma premierjev. Putin se bo vrha udeležil po video povezavi, tako pa bo opravil tudi dvostranska srečanja z brazilskim predsednikom Luizom Inaciem Lulo da Silvo, indijskim premierjem Narendro Modijem, gostiteljem Ramaphoso in kitajskim predsednikom Xi Jinpingom.

Veliko interesentov za vstop

Ali bo na vrhu že padla odločitev o širitvi skupine, ni jasno. Tak korak podpirajo Kitajska, Rusija in Južnoafriška republika, bolj zadržani sta Indija in Brazilija. Indija bi želela sprejeti jasna pravila glede širitve BRICS, Brazilija pa je predlagala, da bi pred članstvom najprej vzpostavili institut partnerskih držav in držav opazovalk. Vendar so tako v New Delhiju kot v Brasilii zanikali, da bi nasprotovali širitvi zavezništva. »Morda se bomo na tem srečanju že sporazumno odločili, katere države se bodo lahko pridružile BRICS. Vstopilo jih bo toliko, kolikor jih bo želelo, če bo to v skladu s pravili, ki jih določamo,« je pred tedni ocenil brazilski predsednik Lula da Silva.

Uradno zaprosilo za sprejem je posredovalo 23 držav, ki pa jih gostitelji niso razkrili. Kljub temu seznam ni povsem tajen, saj so številne vlade svojo željo za pridružitev pred časom že javno obelodanile.

Med drugimi želijo članice postati Alžirija, Egipt, Venezuela, Bolivija, Indonezija, Etiopija, Kuvajt, Bangladeš, Argentina, Iran, Savdska Arabija, Združeni arabski emirati in Tajska. »Razširjeni BRICS bo predstavljal raznoliko skupino držav z različnimi političnimi sistemi, ki jim je skupna želja po bolj uravnoteženi svetovni ureditvi,« je tik pred vrhom ocenil Ramaphosa. Ob tem je sicer poudaril, da se Južnoafriška republika ne bo pustila povleči v tekmovanje med velikimi silami in da bo ohranila svojo politiko nevtralnosti, zunanja ministrica Naledi Pandor pa je k temu dodala, da Pretoria skupine BRICS ne razume kot proruske ali protizahodne.

23 držav uradno želi postati članic BRICS.