Savdski prestolonaslednik Mohamed bin Salman, ki je ob svojem 87-letnem očetu kralju Salmanu že vrsto let dejanski vladar te (z nafto) bogate države, je letos ves svet, predvsem nogometnega, močno presenetil, ko je Savdska Arabija na njegovo pobudo za več kot milijardo evrov kupila štiri igralce, ki najbrž sodijo med deset najboljših na svetu. Gre za del projekta Vizija 2030, s katerim hoče bin Salman diverzificirati gospodarstvo in ga pripraviti na obdobje, ko Savdska Arabija ne bo več izvažala nafte. Prestolonaslednik preusmerja denar, ki ga zdaj Savdijci še dobijo od nafte, tudi v industrijo in kmetijstvo, prav tako pa v številne športe, celo v tekmovanja v videoigrah, kjer lahko zmagovalec v običajno na pol prazni dvorani v Riadu in ob samih tekmovalcih iz tujine dobi tudi 14 milijonov evrov, dvanajsti pa 250.000 evrov, kar je v Evropi najvišja nagrada za zmago na turnirju.

Na svetovno raven hoče bin Salman dvigniti predvsem nogomet in iz tega narediti pomembno sredstvo širjenja vpliva v svetu, zlasti pa med mladimi v Savdski Arabiji, kjer je kar dve tretjini prebivalcev mlajših od 35 let. Drugače kot v Katarju je nogomet v ultrakonservativni Savdski Arabiji zelo priljubljen in ga lahko gledajo celo ženske, seveda v posebej za to določenem delu stadiona.

Najbrž hoče ambiciozni prestolonaslednik tudi z dvigovanjem ravni športa izboljšati svojo podobo, omadeževano s kršenjem človekovih pravic v Savdski Arabiji in sodnimi usmrtitvami. Predvsem ni mogoče pozabiti barbarskega zunajsodnega umora kritičnega novinarja Džamala Hašokdžija leta 2018 v prostorih savdskega konzulata v Carigradu.

Bajni zaslužek Ronalda

Ravno prejšnji teden je 31-letni Brazilec Neymar mlajši, zvezda Paris Saint-Germaina, prestopil v Al Hilal, klub iz Riada. Po pisanju tednika Der Spiegel bo za dve sezoni dobil 280 milijonov evrov.

Že konec decembra lani je 38-letni Portugalec Cristiano Ronaldo podpisal pogodbo s še enim riadskim klubom Al Nasrom. Za eno sezono igranja bo dobil rekordni znesek 200 milijonov evrov. Do lani je Ronaldo, ki je petkrat dobil zlato žogo za najboljšega igralca na svetu, igral za Manchester United.

Junija je 35-letni Karim Benzema, ki je enkrat dobil omenjeno prestižno nagrado zlata žoga francoskega časopisa France Football, prestopil iz Reala Madrid v Al Ittihad iz Džede za 588 milijonov evrov, in sicer za tri leta. Že mesec zatem mu je sledil še en Francoz, 32-letni N'Golo Kanté, ki je prej igral za londonski Chelsea. Al Ittihad je hotel kupiti tudi 36-letnega Argentinca Lionela Messija, ponujal mu je 360 milijonov evrov, a se je ta raje odločil, da se bo iz Paris Saint-Germaina preselil na Florido, kjer bo igral za Inter Miami.

Z vsemi temi velikimi pridobitvami hoče 37-letni vladar bin Salman savdskemu nogometnemu prvenstvu dati poseben čar. Videl je tudi, kako si je Katar z organizacijo svetovnega nogometnega prvenstva povečal prestiž, in hoče, da bi bilo leta 2034 svetovno nogometno prvenstvo v Savdski Arabiji.

V letih 2021 in 2022 je imel v Savdski Arabiji dirko formule 1. Leta 2021 je kupil angleškega prvoligaša Newcastle United, kar so v Amnesty International označili kot hud udarec za borce za človekove pravice. Zaročenka pokojnega Hašokdžija je pred tem od angleške prve lige zahtevala, da onemogoči ta bin Salmanov projekt. A prestolonaslednik je zatem britanskemu premierju Borisu Johnsonu zagrozil, da Savdska Arabija ne bo v britansko gospodarstvo investirala obljubljenih 28 milijard evrov do leta 2030, če prva angleška liga ne bo odobrila prevzema Newcastla Uniteda. Tako je do prevzema prišlo, čeprav je protestiralo 19 drugih prvoligaških klubov. Morala Zahoda ima svojo ceno in zdi se, da jo bin Salman pozna tudi pri športnikih. Lani ga je obiskal ameriški predsednik Joe Biden, letos pa ga je gostil francoski predsednik Emmanuel Macron.