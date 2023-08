Različni problemi, ki se lahko pojavijo v Evropi zaradi visokih obrestnih mer (kot so morebitne fiskalne težave v Italiji in Španiji), se bodo najverjetneje reševali s programi, kot so TLTRO (ciljane dolgoročne operacije refinanciranja) in programi odkupov obveznic, ter ne toliko z zniževanjem obrestnih mer. To zato, ker bodo za obvladovanje inflacije potrebne povišane obrestne mere. Glede na geopolitične napetosti, vojno v Ukrajini, fiskalno ekspanzijo in primanjkljaj delovne sile, je težko predvideti, koliko časa bomo še soočeni s povišano inflacijo v Evropi. Ta je v primerjavi z ZDA manj energetsko neodvisna. Ob tem moramo vedeti, da je demografski problem v Evropi bolj pereč kot v ZDA, pri čemer ima Evropa zunaj svojih meja na voljo manjši bazen kvalificirane in nekvalificirane delovne sile kot ZDA. Ob tem imamo v območju evra zaradi neugodnega demografskega stanja krepak trg delovne sile. To pa pomeni, da lahko v prihodnje pričakujemo nadaljevanje pozitivnega pritiska na ceno dela.

Kitajska, ki je v zadnjih dvajsetih letih odigrala ključno vlogo pri globalni gospodarski rasti, se spopada z izzivi deflacije. Izvoz in uvoz hitro upadata. Kitajske oblasti želijo sicer z različnimi spodbujevalnimi politikami izboljšati situacijo, toda če se bo upadanje nadaljevalo, lahko to vsekakor poglobi upad cen surovin. Dokler bo evropski trg dela ostal trden, sicer težje pričakujemo, da bo upad na Kitajskem in pri surovinah povzročil hitri upad osnovne oziroma jedrne inflacije v območju evra, ki jo centralne banke najbolj podrobno spremljajo. Odčitek jedrne inflacije (ang. »Core CPI index«) namreč ne zajema bolj nihajnih cen hrane in energentov. Torej, kljub upadu na Kitajskem in morebitnemu upadu cen surovin se to ne bo avtomatično prelilo v nižje potrošniške cene storitev v Evropi, ki jih centralna banka z višjimi obrestmi želi znižati. Zaradi karakteristik Evrope je zgodba z inflacijo še negotova, medtem ko se jedrna inflacija, ki jo spremljajo centralne banke, verjetno še ne bo kmalu znižala. To pa pomeni, da nas po trenutnih pričakovanjih čaka prej nekoliko podaljšano kakor krajše obdobje povišanih obrestnih mer v Evropi.