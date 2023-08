Po štirih krogih državnega prvenstva v nogometu se je že izoblikovala četverica moštev, ki se bodo borila za vrh lestvice. Glede na igralski kader in denarne vložke so to po pričakovanjih Celje, Maribor, Olimpija in Koper. Najboljšo podobo kaže Celje, ki je po uvodnem remiju z Aluminijem in evropskem porazu z Vitorio Guimaraes nanizalo šest zmag in prejelo le dva zadetka. Glavni tvorec atomskega začetka sezone je trener Albert Riera, čeprav je prišel v Celje tri dni pred prvo tekmo, a je s svojo karizmo in strokovnostjo takoj navdušil igralce, vodstvo kluba in navijače. V Celju ima še kakovostnejšo zasedbo, kot jo je imel lani ob dvojni kroni v Olimpiji.

V Celju je prvi šport rokomet

Temperamentni Španec, ki ga slovenski nogomet za napredek nujno potrebuje, tako kot lani v Ljubljani vseskozi kombinira in pripravlja novosti, zato se sploh ne pozna odhod napadalca Ikwuemesija. Bobičanec je znova oživel in se na igrišču počuti kot otrok v peskovniku. Vratar številka ena po poškodbi Obradovića je postal Rozman, ki navdušuje z mirnostjo in konstantnostjo. Centralni branilec Zec na bočnem položaju je nerešljiva uganka za tekmece. Zabukovnik pod vodstvom Majorčana postaja vsestranski igralec za vloge v zvezni vrsti in obrambi. Odpisana Nemanič in Svetlin sta vse boljša klubska igralca, dodana vrednost pa bo vrnitev Kvesića. Kakšna bo uspešnost Celja, bo odvisno tudi od odziva navijačev v okolju, kjer je z naskokom prvi šport rokomet.

Riera uresničuje napovedi, da gradi šampionsko ekipo za velike stvari. Zdaj ga v kvalifikacijah za konferenčno ligo čaka izraelski Maccabi (prva tekma bo v četrtek ob 19. uri v Tel Avivu), kjer je trener njegov nekdanji soigralec in prijatelj Robbie Keane. Nov spektakel se obeta v nedeljo na derbiju z Olimpijo, ki pa bo na stadionu ŽAK v Šiški z majhnim igriščem, kjer bo tekma ob 17.30, potem ko je bilo prvotno delegirana ob 15. uri. Ker tekma zaradi slabe igralne površine ne bo v Stožicah, sta si oba kluba želela preložitve, a je Nogometna zveza Slovenije rekla ne z obrazložitvijo, da mora skrbeti za integriteto tekmovanja.

Čeprav si je Olimpija zagotovila evropsko jesen do septembra, njena podoba na igrišču ni popolna. Vodstvo kluba je lani trenerju Rieri očitalo slabo igro v obrambi, pod Henriquesom pa je pri branjenju gola še slabše, na trenutke celo kaotično. Glavno vlogo v mednarodno pisani zasedbi ima vse številčnejši portugalski klan. Ker sta Henriques in športni direktor Boromisa naredila napake pri selekciji novih igralcev, bo morala Olimpija nujno dopolniti zasedbo. Po evropski tekmi v četrtek ob 20. uri s Qarabagom bo prvi trenutek resnice nedeljski derbi s Celjem, ki je prvi favorit za naslov prvaka.

Maribor na vrhu zaradi ugodnega razporeda

Maribor je na vrhu z enakim številom točk kot Celje, a predvsem zaradi ugodnega razporeda, saj so predstave so daleč od blestečih. Mariborčani so nadigrali le Radomlje, mučili pa so se z Aluminijem in Bravom ter osramotili z novincem Rogaško, ko so naivno zapravili prednost dveh golov. »To, da igralci niso v ničemer upoštevali naših navodil v drugem polčasu, je direkten napad na naš strokovni štab,« je bil jasen trener Maribora Damir Krznar, ki od športnega direktorja Šulerja pričakuje nove okrepitve. Ker je Barišič po težki poškodbi v vse boljši formi, Koper postaja konkurenčen za vrh. Medtem mora trener Zeljković zaradi številnih odhodov in prihodov na hitro uigravati zasedbo. O možnosti ostalih klubov bo več znanega po koncu prestopnega roka, ki se izteče 31. avgusta. Pri tem ne gre le za prihode igralcev, ampak tudi odhode. Ko se bo zaprlo prestopno okno, bo tudi vnema nekaterih igralcev popustila, ker so ostali brez želenega prestopa.