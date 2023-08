Trump se ne bo udeležil soočenj

Republikanski predsedniški kandidati se bodo v sredo v Wisconsinu soočili na prvi predvolilni debati, med njimi pa ne bo bivšega predsednika in trenutnega favorita za predsedniško nominacijo stranke Donalda Trumpa. V nedeljo je zapisal, da »se ne bom udeležil debat«, ker da javnost ve, kdo je in kako uspešen predsednik je bil. Ameriški mediji sicer navajajo vire blizu Trumpa, da odločitev velja le za prvo soočenje in da si glede ostalih še lahko premisli.