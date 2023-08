Prvi krog predsedniških volitev v Ekvadorju se je končal deloma pričakovano, deloma z velikim presenečenjem. Po napovedih je zmagala Luisa Gonzalez, nekdanja poslanka in varovanka bivšega predsednika Rafaela Corree, ki je dobila 33 odstotkov glasov. V drugem krogu pa jo bo presenetljivo izzval nekdanji poslanec in sin lastnika poslovnega imperija, ki sloni na trgovini z bananami, Daniel Noboa. Temu je zadnja anketa namerila samo 3,3-odstotno podporo, v nobeni ni končal višje od petega mesta, vseeno pa v nedeljo zbral skoraj 24 odstotkov glasov. Preboj najmlajšega med osmimi kandidati (ima 35 let, deset manj od Gonzalezove) pripisujejo predvsem uspešnemu nastopu v edinem predvolilnem soočenju, ki ga je prenašala televizija.

Pogorel tudi kandidat hrvaških korenin

Volitve so zaznamovale ekonomske skrbi Ekvadorcev, še bolj pa politično nasilje, saj so v času kampanje ubili tri politike, med njimi predsedniškega kandidata Fernanda Villavicencia, ki ga je 9. avgusta ob koncu političnega shoda ustrelil atentator na čelu skupine sedmih Kolumbijcev, domnevno iz kriminalnih združb. Atentat je vprašanje varnosti potisnil še bolj v ospredje, se pa sočustvovanje ni prelilo v politično podporo tesnemu sodelavcu Villavicencia, Christianu Zuriti, ki je po atentatu od njega prevzel predsedniško kandidaturo (na volilnih lističih je bilo še vedno ime ubitega, ker so jih stiskali prej). Zurita je končal na tretjem mestu s 16,5 odstotka podpore.

Še eno presenečenje je slab rezultat poslovneža in strokovnjaka za varnost Jana Tipića hrvaških korenin, ki je bil v zadnjih anketah resen kandidat za drugo mesto, končal pa na četrtem s 14,7 odstotka glasov. Ostali štirje kandidati so zbrali še precej manj podpore.

Oče je poskušal petkrat

V ZDA izšolani Daniel Noboa trdi, da njegovo drugo mesto ni presenečenje, ampak rezultat dobre kampanje tudi na družbenih omrežjih. Opozarja pa, da delo še ni končano, saj je treba zmagati še v drugem krogu, s čimer bi izpolnil tudi sanje svojega očeta Alvara, enega najbogatejših Ekvadorcev, ki se je kar petkrat neuspešno potegoval za predsedniški položaj in se trikrat uvrstil v drugi krog tako kot sedaj sin, nazadnje leta 2006. Noboa je očitno prepričal z ekonomskim programom ustvarjanja delovnih mest, davčnih spodbud novim podjetjem in ostrih kazni za utajevalce davkov. Predstavlja se kot poslovnež in mladi tehnokrat, pred katerim pa je zdaj zelo politični projekt: nabiranje podpore pred drugim krogom.

Po mnenju analitikov se bo ta v veliki meri vrtel okoli nasprotovanja ali podpore volilcev bloku bivšega predsednika Corree, ki mu pripada zmagovalka prvega kroga Luisa Gonzalez. Ta je obljubila, da bo oživila njegove socialne programe. Podpira jo precejšen del delavskega razreda, ki ima še v čislih bivšega predsednika, čeprav je bil obsojen podkupovanja in se osemletni zaporni kazni izmika z življenjem v Belgiji. Gonzalezova je bila zato med kampanjo prisiljena obljubiti, da ga ne bi pomilostila.

Kdor zmaga v drugem krogu 15. oktobra, bo imel samo približno poldrugo leto mandata. Gre namreč za nadomestne volitve, potem ko je predsednik Guillermo Lasso spomladi razpustil parlament in se tako izognil postopku o odstavitvi zaradi korupcije. Novi predsednik bo samo dokončal njegov mandat.