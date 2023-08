Z javnim denarjem se dela kot svinja z mehom

Zdi se kot zakleto: najprej je udaril covid, ki se je starejšim zdel kot božja kazen, mlajšim pa kot science fiction o pobeglem virusu iz laboratorija. Da je v tem filmu dobil glavno vlogo J. J., je bilo nujno, brez njega bi bila to le huda pandemija, z njim pa veliki koruptivni posli za »naše«, kazni za rogljičkarje in lep poskus zamenjave ljudstva. A seveda je bil covid v prvi vrsti zdravstvena tragedija, ki jo je, in tega ne smemo pozabiti, še povečal minister za zdravje Tomaž Gantar, ki je odredil, da si ostareli ne zaslužijo bolnišničnega zdravljenja, in so jih izolirali v upokojenskih domovih brez prave zdravstvene oskrbe, ponekod pa v začasnih prostorih, kjer so umirali dezorientirani, daleč od svojcev; vožnja med občinami je bila prepovedana.