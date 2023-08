Medtem ko je svetovno prvenstvo v košarki praktično pred vrati, so priprave na novo sezono začeli klubi po Evropi. Nič drugače ni pri Cedeviti Olimpiji, ki je včeraj zavihala rokave in se prvič zbrala v Stožicah. Pred Ljubljančani je zahtevna sezona, saj jih bo prvič vodil italijanski strokovnjak Simone Pianigiani, ob tem pa je kopica igralcev novih. Večji del priprav bo slovenski državni in pokalni prvak opravil v Ljubljani, skočili pa bodo tudi do Kranjske Gore. Vrhunec pred začetkom sezone bo gostovanje evroligaškega Panathianikosa v Ljubljani 7. septembra, ves izkupiček od prodaje vstopnic pa bo klub namenil prizadetim v nedavnih uničujočih poplavah v Sloveniji.

Del priprav tudi Jaka Klobučar

Navdušenje. To je bila beseda, ki jo je trener Simone Pianigiani ob včerajšnjem prvem zboru ponovil večkrat. Najprej, ko je na sredini igrišča zbral igralce in jim z zanosom razlagal, da vsi začenjajo z istega izhodišča ter da bo od vsakega posameznika odvisno, kakšno minutažo si bo z delom in prizadevnostjo na treningih in tekmah izboril. Nato pa še, ko je stopil pred predstavnike sedme sile. Nekdanji trener Siene, Fenerbahčeja, Hapoela Jeruzalem, Milana, Beijing Ducks in italijanske reprezentance je dejal, da je zadovoljen z ekipo, ki jo je skupaj z vodstvom kluba v danih finančnih okvirih zgradil. Pravi, da gre za pravo mešanico mladih in izkušenih posameznikov ter da z radovednostjo čaka prihajajoče tedne, saj ga zanima, kako se bodo med sabo ujeli. »Prav zato težko govorim o ciljih. Ne vem, kako se bo ekipa ujela. Naredili bomo vse, da čim bolje. Res pa je, da začenjamo z ničle in da nas takoj čaka težak razpored. Lahko se zgodi, da bomo imeli slab uvod v sezono, a glavno je, da smo z vodstvom kluba na isti valovni dolžini in da vsi vemo, da delamo za prihodnost. Hkrati pa ne izgubljamo niti kratkoročnih ambicij,« je razpredal Simone Pianigiani.

Italijan bo v uvodnih tednih pogrešal slovenske reprezentante Gregorja Glasa, Jako Blažiča in Zorana Dragića ter nemškega Justusa Hollatza. Vsaj v prihajajoči sezoni v ekipi ne bo niti Saše Cianija, ki odhaja onkraj Atlantika v univerzitetno košarko. »Morda je zanj to še najbolje, da malo zamenja okolje. Liga NCAA se je spremenila in zdaj lahko igralcem ponudi tudi plačilo. Vsekakor ostaja v naših načrtih in bomo ob njegovi vrnitvi računali nanj,« športni direktor Vlado Ilievski ni povsem razkril, ali bo Ciani v ZDA ostal le sezono ali dlje časa. Še vedno pa visi v zraku status Zorana Dragića. Ni skrivnost, da so slovenskemu reprezentantu, podobno kot Alenu Omiću, v klubu namignili, naj si najde nov klub. Medtem ko je Omiću to uspelo, odšel je na Kitajsko v Guangxi Weizhuang BC, Zoran Dragić zaenkrat ostaja član Olimpije. »On je na svetovnem prvenstvu, sam pa se osredotočam na igralce, ki jim imam trenutno na voljo. To je tudi stvar vodstva kluba. Bomo videli, kaj bo, ko se bo vrnil,« je na to temo povedal Pianigiani, podobno različico pa je podal tudi Ilievski. »Zoran Dragić ima še vedno pogodbo z nami in je član Olimpije. Več bo glede njega znanega po tem, ko se bo vrnil s svetovnega prvenstva.« Priprave je s klubom začel tudi nekdanji slovenski reprezentant in član Olimpije Jaka Klobučar. 36-letni Novomeščan bo, podobno kot lani Matic Rebec, prisoten na treningih, v klubu pa se bodo nato odločili, ali mu ponudijo pogodbo. Sodeč po odzivu in besedah Pianigianija, za to obstaja kar nekaj možnosti.

Ščuka pridobil mišično maso

Po načrtih vodstva kluba bosta v prihodnji sezoni pomemben del ekipe domača Rok Radović in Luka Ščuka. Medtem ko je Radović v lanski sezoni že dobival priložnosti za dokazovanje, pa bi moral Ščuka izkušnje nabirati na posoji pri Mornarju, a si je še pred začetkom sezone strgal križne vezi v kolenu. Tako ga je čakala dolgotrajna rehabilitacija, med katero je veliko časa posvetil telesu, saj je opazno pridobil mišično maso. »Iz težke situacije sem poskušal potegniti največ in trdo delal. Rezultati so vidni. Na začetku sem imel ob vrnitvi na parket nekaj strahu, zdaj je ta izginil. Če se mi poškodba ponovi, se pač bo. Tako je v športu. Tudi bolečin nimam več. Lahko rečem, da je vse tako, kot je bilo. Zdaj si bom prizadeval, da s svojim pristopom na treningih prepričam trenerja,« pravi 21-letni in 208 centimetrov visoki Luka Ščuka. Njegov razvoj bodo z zanimanjem spremljali tudi pri Košarkarski zvezi Slovenije, saj je članska reprezentanca na položaju štirice izredno podhranjena. Podobno kot Ščuka bo tudi Rok Radović naredil vse, da si pridobi Pianigianijevo zaupanje. »V klubu sem že osmo sezono, saj sem pred tem nosil dres Cedevite. Prvič pa sodelujem s trenerjem, ki ne prihaja z območja nekdanje Jugoslavije. Zaenkrat z njim še nisem opravil pogovora, zagotovo bo do njega prišlo v kratkem. A najbolj pomembno bo, da ga prepričam s trdim delom.«

Priprave v četrtek začela tudi Krka Še pred Cedevito Olimpijo so rokave zavihali pri drugem slovenskem predstavniku v ligi ABA Krki. Trener Gašper Okorn je ekipo zbral v četrtek in začel delati. Glavni cilj Novomeščanov v prihodnji sezoni bo miren obstanek med jadransko elito. »Vesel sem, da smo se zbrali. Igralci so opravili zdravniške preglede, vsi so v dobrem stanju. Zato lahko začnemo delati. Menim, da smo dobro kadrovali. Zdaj je naša naloga, da izkoristimo čas in se pripravimo na novo sezono,« je povedal Gašper Okorn.