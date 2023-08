Zasebne umetniške zbirke slovenskih podjetij: V podporo umetnosti, pa tudi za prestiž

Zasebne umetniške zbirke slovenskih podjetij so nekoč veljale za mecensko podporo sodobni umetnosti, saj socialistični režim ni dovoljeval prostega umetnostnega trga – hkrati pa so za podjetje predstavljale prestiž. Umetniki z odkupi niso obogateli, so se pa medtem bogatile zbirke. Nekatere še vedno dopolnjujejo z novimi deli, nekatere pa so celo izropane.