Korak naprej

V soboto ob 18. uri so gorski reševalci iz Tržiča pomagali mlademu nizozemskemu paru, ki se je v megli zaplezal nad smerjo Žrelo na Storžiču. Torej, napaka številka ena – ura je bila šest popoldne. Takrat ne greš plezat v eno zahtevnejših alpinističnih smeri. Razen če ne veš, da gre za zahtevno smer. In tega ne veš, saj si se za pot odločil po ogledu videoposnetka na družbenem omrežju tiktok! Napaka številka dve (nevednost) in tri (tiktok), torej. Bila je megla. Pred odhodom v gore preveriš vremensko napoved! Napaka številka štiri. To pa še ni vse ... Bila sta brez čelade, brez varovalnega pasu, neprimerno obuta, brez planinskega in alpinističnega znanja. Torej, napake številka ... Še pika na i: triindvajsetletnica se je na pot odpravila v – bulerjih.