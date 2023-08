Kataklizma v Savinjski dolini

Kaj takega, kot se je dogajalo v Savinjski dolini, kjer živim, se ne da opisati z besedami. Od prvega pojava vode v okolici pa do skoraj 2m vodostaja je minilo le 20 minut, rešiti ni bilo možno ničesar, morda osebni avto in kakšen dokument, nadaljnje reševanje česarkoli je bilo življenjsko nevarno. Z mojo simpatično 84-letno sosedo Natašo, ki so jo rešili gasilci s čolnom, sva se znašla v osnovni šoli v Braslovčah, kjer nas je prenočevalo vsaj dvesto. Toda poleg dojenčkov in stoletnikov so bili v telovadnici tudi psički, mačke, morski prašički, kure, petelini in še morda kakšna koza. Nataša je pravilno ugotovila, da je to vesoljni potop ter da smo na Noetovi barki zaenkrat še zasidrani. Bilo je v telovadnici nenavadno vzdušje, nič jamranja, ne jokanja, pogosto le spodbudne besede, čeprav je nekaterim odneslo vse.