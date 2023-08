Z namenom, da še vedno izkoristimo nekaj svežine, ki jo ponuja poletje, in brez pretiranega dela na mizo postavimo (pretežno!) zdrav obrok (navsezadnje bi moralo biti življenje čim enostavnejše), vam tokrat ponujava dvodelni obrok: konkretna, nasitna solata in osupljivo popolno jagodno pecivo za sladico. Pa kar k stvari!

Verjetno je ena prvih zadev, ki vam pridejo na misel, ko pomislite na ZDA, Los Angeles. Natančneje Hollywood. In če bo cobbova solata, ki jo boste pripravili za svoje goste, nenadoma postala superzvezda vaše kuhinje, se ne gre čuditi, saj je njena zibelka sam Hollywood. Legenda pripoveduje, da je bil Robert Cobb, lastnik nekdanje prestižne restavracije Hollywood Brown Derby, nekega poznega večera lačen po napornem dnevu v nabito polnem lokalu, zato se je zatekel k starodavni ameriški klasični tradiciji predelave ostankov hrane, torej tistega, kar je bilo na voljo v hladilniku. Pravijo ji tudi fridge menu ali hladilniški jedilnik. Cel kup stvari, ki jih je našel v kuhinji, je na krožniku zložil na zajetno posteljo iz solate in vse skupaj zalil s hišnim prelivom.

Navidezna nezgoda je nenadoma postala prava uspešnica, saj je Cobb po naključju sestavil tako rekoč popolno kombinacijo slanega, pikantnega, osvežujočega in kremastega. Vsebuje velike, hrustljave liste rimske solate (štrucarke)* pod pasovi hrustljave slanine, aromatičnega modrega sira**, svežih paradižnikov, trdo kuhanih jajc***, piščančjega mesa na žaru in bujnega avokada. Končni pridih dodajo rdeče vino, dijonski preliv vinaigrette ter zdrava mera soli, popra in drobnjaka. Morda se sliši kot preprosta jed, toda ko jo malo premešate ter koščki slanine in modri sir napravijo svoje, nastane solata, zaradi katere boste polizali skledo, ko je bo zmanjkalo. In zgolj še namig: običajno sva velika zagovornika prostega sloga v kuhinji, toda to je solata, ki je takšna, kot nastane po receptu, dokaj popolna. Če želite kar koli dodati, predlagava, da se omejite kvečjemu na kumare in krutone; vse drugo bo resnično spremenilo začrtani profil okusa.

*Dobro se obneseta tudi endivija in celo vodna kreša, če rimske solate nimate na voljo.

**Ki ni gorgonzola; priskrbite si pravi modri sir z milejšo aromo, saj gorgonzola preglasi vse druge okuse.

***Opazila sva, da so v Sloveniji jajca skoraj vedno preveč kuhana. Že 6 ali 7 minut v vreli vodi je dovolj. Zadnja stvar, ki si jo želite, je zelen rumenjak.

Po takšni slani in kremasti dobroti nič ne osveži brbončic bolj kot nekaj svežih jagod. Strawberry shortcake oziroma jagodne tortice so super nostalgična poletna jed, nekaj podobnega kot pod Alpami palačinke. Spomnim se neštetih večerov med odraščanjem, ko sem se vrnil domov po igri s sosedskimi otroki in sedel z mamo, ki je na hitro stepla (besedna igra je zelo na mestu) skupaj ta tolažilni priboljšek. Nekateri bralci utegnejo ugovarjati, da niti jagode niti omenjeno pecivo ni izvirno ameriško – in to je res: tovrstno pecivo izvira iz Anglije. Vendar je ameriški dodatek sode bikarbone in pecilnega praška receptu v zgodnjem 19. stoletju tisti, ki je spremenil pecivo iz trdega angleškega biskvita v lahko in puhasto mojstrovino, kakršno poznamo danes.

Recept je precej preprost: razen polnomastne smetane in nekaterih osnovnih sestavin za peko potrebujete le še skledo, polno jagod. Odstranite jim zelenje in jih narežite na precej majhne koščke. Posujte jih z belim sladkorjem in premešajte, nato jih pustite v hladilniku, medtem ko pripravite vse drugo. Skrivnost testa je v hladnem in na drobne kocke narezanem maslu ter v tem, da sestavin ne pretlačimo: ne sme biti gladko in podobno testu za kruh, ampak mora biti grudasto in drobljivo, z nekaj mokrimi mesti. Ko je pečeno in ga nekaj minut hladite, nastalo pecivo vodoravno prerežite na pol. Obe polovici izdatno navlažite z nekaj nacejenega jagodnega soka in sladkorja, na spodnjo polovico obilno naložite jagode, nanje položite drugi del peciva in vse skupaj izdatno nadevajte s stepeno smetano (predvidevava, da jo znate pripraviti ali vsaj veste, kje jo kupiti). Okrasite z listi mete, če se počutite nobel. In brž v napad!

Cobbova solata Vinaigrette: 0,8 dl rdečega vinskega kisa 1 žlica dijonske gorčice 1,6 dl ekstra deviškega oljčnega olja sol, sveže zmlet črni poper Solata: 1 glava zelene solate, grobo narezana 8 rezin slanine, ocvrte in zdrobljene (koga tu hecamo, naj bo 16 rezin, če želite …) 1 avokado, narezan na tanke rezine 115 g zdrobljenega modrega sira (ne gorgonzole, ampak pravega modrega sira!) 140 g češnjevega paradižnika, prepolovljenega 2 žlici drobno sesekljanega drobnjaka Kuhane komponente: 4 trdo kuhana jajca, olupljena in narezana na četrtine (jajc ne prekuhajte, 6 minut v vreli vodi je dovolj) 1 v ponvi pečen piščančji file, narezan na koščke Priprava: V kozarcu zmešajte kis, gorčico in olje ter začinite s soljo in poprom. Na velik krožnik ali v veliko skledo razporedite solato, nato dodajte pasove trdo kuhanega jajca, mesa, slanine, avokada, modrega sira in češnjevih paradižnikov. Začinite s soljo in poprom, pokapajte s prelivom in okrasite z drobnjakom.