Na izvozu Jesenice vzhod oziroma Lipce je proti Avstriji dovoljen samo lokalni promet.

Zastoji so trenutno tudi na cestah Šmarje-Koper, Lucija-Strunjan, Vič-Brezovica in Lesce-Bled.

Proti Primorski pa so zastoji na ljubljanski južni obvoznici od Malenc, pa tudi na gorenjski avtocesti in ljubljanski zahodni obvoznici od Šmartnega mimo Kosez in Kozarij proti Primorski, občasno zapirajo predor Šentvid. Večkilometrski zastoj je tudi na dolenjski avtocesti pred razcepom Malence proti Ljubljani, še navaja prometnoinformacijski center.