Četrtega avgusta so katastrofalne hudourniške poplave prizadele tudi 26 od 31 naselij v občini Medvode. Prizadete so bile praktično vse krajevne skupnosti. Sprožilo se je več kot 20 plazov, ki so prekinili cestne povezave, oskrbo z električno energijo na določenih območjih občine ter poškodovali stanovanjske objekte. Narasla vodotoka Sava in Sora sta poškodovala cestno infrastrukturo, komunalno, elektro, plinsko in vodovodno infrastrukturo, mostove in podvoze.

Povodenj je povzročila obilo škode tudi na stanovanjskih objektih, katerih del je bil zalit ali drugače poškodovan, nekaj objektov pa je bilo zaradi poškodb ocenjenih kot neprimernih za bivanje, zato je bilo prebivalce treba umakniti v začasne nastanitvene kapacitete.

Sile zaščite, reševanja in pomoči, Civilne zaščite, javne gasilske službe so bili aktivni od prvega dne dalje v odstranjevanju nevarnosti, reševanju življenj, varovanju premoženja in infrastrukture ter kulturne dediščine.

Iz proračunske rezerve bodo plačali pogodbenike Civilne zaščite za tehnično reševanje (gradbena mehanizacija), dobavo materialno-tehničnih sredstev, ki je bila in bo uporabljena v nudenju zaščite, reševanja pomoči, refundacije osebnih dohodkov pripadnikom Civilne zaščite in javne gasilske službe ter prehrano, gorivo in opremo za sile zaščite in reševanja.

Občina izvaja tudi vse druge ukrepe in aktivnosti, ki so potrebni za blažitev posledic poplav na območju Medvod, so še dodali na občini.