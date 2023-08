Ruske letalske sile so v jutranjih urah izvedle napad na vojaško oporišče, ki pripada džihadistični skupini Hajat Tahrir al Šam, je pojasnil vodja observatorija Rami Abdel Rahman. Skupina nadzira dele provinc Idlib, Latakija, Hama in Alep, ki so zadnja oporišča upornikov proti vladavini predsednika Bašarja al Asada.

Državljanska vojna v Siriji, ki je izbruhnila leta 2011, je doslej terjala več kot pol milijona življenj, poleg tega pa je bila približno polovica prebivalcev države prisiljena zapustiti svoje domove. Več kot šest milijonov ljudi je notranje razseljenih, okoli pet milijonov pa jih je pobegnilo v tujino.

Rusija velja za eno najpomembnejših Asadovih zaveznic, njene letalske sile pa od leta 2015 nudijo tudi neposredno podporo sirski vojski.

V Siriji medtem danes mineva natanko deset let od napada s kemičnim orožjem na kraja Vzhodna Guta in Moademijet al Šam na obrobju sirske prestolnice, v katerem je bilo ubitih približno 1400 ljudi, med njimi več kot 400 otrok. Številni Sirci so se že v nedeljo v več krajih na severu in severozahodu države udeležili dogodkov v spomin na napad, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

ZN so mesec dni po napadu potrdili, da je bil v napadu uporabljen plin sarin. Sirija je že vrsto let pod pritiskom zahodnih držav, naj prizna domnevno uporabo kemičnega orožja, a oblasti to vselej zanikajo.

Sirija se je sicer leta 2013 pridružila Organizaciji za prepoved kemičnega orožja (OPCW) in zagotovila, da bo opustila vse kemično orožje. Kljub temu je OPCW od takrat sirske oblasti večkrat obtožil, da še naprej izvajajo napade s kemičnim orožjem. Aprila leta 2021 so ji zato v organizaciji tudi odvzeli glasovalne pravice.