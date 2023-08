Vučević je za srbsko televizijo Pink TV izrazil prepričanje, da obstaja velika mednarodna podpora t. i. Veliki Albaniji, torej ideji o združitvi vseh ozemelj na Balkanu, kjer prebiva albansko prebivalstvo. Poudaril je, da to ni le vprašanje Srbije, ampak tudi njenih sosed.

»Storili ste napako in udarilo vas bo po glavi, tako kot udari vse, ki so v Ukrajini promovirali Kosovo kot samostojno državo. Odprli ste Pandorino skrinjico,« je izjavil minister in podpredsednik vlade.

Vučević je od nedavnega tudi predsednik vladajoče Srbske napredne stranke (SNS). Vodenje stranke je prevzel od predsednika Aleksandra Vučića, s katerim sta sodelavca še iz časov njunega članstva v Srbski radikalni stranki, od katere se je leta 2008 odcepila SNS.

Črna gora in Severna Makedonija po njegovi oceni mislita, da sta, ko sta postali članici zveze Nato, rešili vse probleme. »Nočemo voditi njihove politike, to je vprašanje zanje. Lahko pa trdimo, da ima 25 odstotkov Albancev 50 odstotkov oblasti v Severni Makedoniji. Če je Makedoncem v redu, je tudi nam, samo očitno boste imeli politiko, ki Makedonije ne bo videla kot svojo državo,« je dodal.

Črnogorski predsednik Jakov Milatović je na družbenem omrežju X, nekdanjem Twitterju, v nedeljo sporočil, da je nesprejemljiv kakršenkoli poskus posrednega ali neposrednega vmešavanja zunanjih akterjev - iz regije ali preostanka sveta - v oblikovanje vlade v Črni gori.

Mandat za sestavo vlade je 10. avgusta sicer podelil svojemu strankarskemu kolegu, predsedniku stranke Gibanje Evropa Milojku Spajiću, ki je zmagala na junijskih volitvah. Ob tem je poudaril, da Črna gora potrebuje stabilno, proevropsko in reformno usmerjeno vlado. Dodal je, da se je večina strank na posvetih strinjala z nujnostjo pospešitve približevanja Črne gore Evropski uniji in da večina ne postavlja pod vprašaj članstva države v Natu. Kljub njegovim besedam pa znotraj Črne gore še vedno vztraja politična struja, ki teži k tesnejšim vezem z Beogradom in med drugim poziva k preklicu priznanja neodvisnosti Kosova.