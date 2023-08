Konec lanskega in v začetku letošnjega leta so celjski policisti v sodelovanju z mozirskimi in žalskimi kolegi začeli preiskovati primer, ko je takrat še neznani storilec na območju Mozirja unovčil več ponarejenih bankovcev za 50 in 100 evrov. Zdaj so sporočili, da so v minulih dneh opravili hišno preiskavo pri 18-letniku z območja Vranskega in mu zasegli okoli 300 ponarejenih bankovcev za 20, 50 in 100 evrov. Ovadili so ga zaradi ponarejanja.

Policija ob tem opozarja občane na previdnost pri poslovanju z gotovino, še posebej pri višjih zneskih. Bankovce naj dobro pogledajo, otipajo in obrnejo proti svetlobi, saj so ponaredki zaščitnih elementov tako opaznejši. Pozorni naj bodo na relief, saj ga ponaredki velikokrat nimajo. Pri pregledu pristnega bankovca proti svetlobi sta vidna portretni vodni znak in varnostna nit, pri večjih vrednostih še portretno okence. Pri nagibanju bankovca naprej in nazaj se na srebrnem znaku opazi portret Evrope v prosojnem okencu, na zeleni številki pa svetlobni val, ki se premika navzgor in navzdol po številki.

Če sumijo, da je bankovec ponarejen, naj preverijo več zaščitnih elementov, eden ni dovolj. Po potrebi naj bankovec primerjajo z drugim bankovcem. Če so še vedno v dvomih, lahko bankovec prinesejo tudi v pregled na blagajno Banke Slovenije. Tu svetujejo, da v primeru dvoma o pristnosti denarja transakcije ne izpeljejo. Če se jim zdijo bankovci sumljivi, naj takoj obvestijo policijo. Skušajo naj si zapomniti čim več informacij o tem, kdaj, kje in od koga so bankovec prejeli. Ti podatki so pri policijski preiskavi zelo koristni.