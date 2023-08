Pri t. i. območju nič stopinj gre za mejo med zračnimi plastmi s temperaturami nad nič stopinj Celzija na nižjih nadmorskih višinah in tistimi pod lediščem na višjih legah.

Višina, na kateri se zgodi prehod, se spreminja glede na letne čase in vremenske pogoje. Vremenoslovci v Švici jo določajo s pomočjo meteoroloških balonov, ki dvakrat dnevno poletijo iz kraja Payerne na zahodu države.

Doslej najvišjo mejo 5298 metrov so izmerili v noči z nedelje na danes. Kot so sporočili, gre za največjo nadmorsko višino od začetka merjenj leta 1954. Predhodni rekord 5184 metrov je bil izmerjen 25. julija lani, njihovo sporočilo še povzema francoska tiskovna agencija AFP.

Še višje so ledišče ponoči izmerili v italijanskih Alpah, in sicer na višini 5328 metrov, poročanje portala iLMeteo.it povzema italijanska tiskovna agencija Ansa.

Švicarski meteorologi ob tem poudarjajo pomen območja razmejitve. Med drugim vpliva tako na vegetacijo kot kroženje vode, predstavlja pa tudi pomemben del napovedovanja vremena na alpskem območju.

Švica in Italija sta tako kot velik del Evrope trenutno v primežu vročinskega vala. Temperature v Švici do nadmorske višine 800 metrov od petka krepko presegajo 30 stopinj Celzija. Vročina naj bi vztrajala vsaj do četrtka, pri čemer naj bi se živo srebro povzpelo do 37 stopinj.