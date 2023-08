Enako opozorilo agencije za jugozahodni del države velja za vse dni do vključno petka. Za preostale dele države pa v teh dneh velja opozorilo rumene stopnje.

Za danes so napovedali jasno vreme, na Primorskem bo pihala šibka burja, najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 34, na Primorskem do 36 stopinj Celzija. Podobno velja za torek in do konca tedna.

V sredo popoldne lahko v goratem svetu nastane kakšna vročinska nevihta. Sicer pa za prihodnji teden napovedujejo izrazito ohladitev, s padavinami in s temperaturami le malo nad 20 stopinj Celzija.

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje so v letošnjem poletju ob napovedanih visokih temperaturah že večkrat opozorili na škodljive vplive vročine na zdravje. Ta lahko najbolj prizadene starejše, otroke, nosečnice, nekatere bolnike in tiste, ki so ji bolj izpostavljeni.

Težave lahko preprečimo z zmanjšanjem obremenitve telesa s toploto, tako da se umaknemo v senco ali hladnejše prostore, omejimo fizično aktivnost, uživamo lahko hrano v manjših obrokih, izbiramo lahka in ohlapna oblačila ter dovolj pijemo. Priporočajo brezalkoholne pijače, najbolje vodo.

Opozarjajo še, da nikoli ne puščamo nikogar v zaprtem parkiranem avtomobilu. V primeru pregretja pa osebo umaknemo na hladno.

Pozabiti ne smemo na zaščito pred soncem, pozorni pa moramo biti tudi na varnost hrane, saj se namreč ta v vročini hitreje pokvari.