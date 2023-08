Tri zmage in štirje porazi – to je izkupiček Slovencev na pripravljalnih tekmah pred svetovnim prvenstvom (SP), na katerem bodo v prvem delu tekmovanja igrali na Okinavi, uvodna tekma pa jih čaka v soboto ob 13.30 proti Venezueli. Po dveh uspehih (Kitajska, Črna gora) in štirih neuspehih (dvakrat Grčija, Španija, ZDA) so na generalki za nastop med svetovno elito nadigrali sogostiteljico prvenstva Japonsko, s katero bi se lahko srečali v drugem delu tekmovanja po križanju med slovensko skupino E (v njej sta še Gruzija in Zelenortski otoki) in F (Avstralija, Finska, Nemčija, Japonska).

V razprodani dvorani Ariake v Tokiu so se gostitelji pred 13.216 gledalci bolj ali manj enakovredno upirali le do zaostanka s 36:39, nato pa so Slovenci, pri katerih zaradi težav s stegensko mišico ni nastopil Klemen Prepelič, naredili delni izid 13:0. Tudi nadaljevanje je bilo podobno igri mačke z mišjo: ob koncu tretje četrtine so prvič povedli s plus 27 (77:50), rekordno razliko 35 točk so si priigrali prav na koncu (103:68).

Kot na vseh pripravljalnih tekmah, ki jih je odigral, je bil Luka Dončić tudi proti Japonski prvi strelec s 23 točkami, v 28 minutah igre pa je prispeval še po sedem podaj in skokov. Šestnajst točk je dodal Jaka Blažič, Zoran Dragić pa 14. Slovenci, ki so dobili vse štiri četrtine, so bili proti reprezentanci, ki bo na SP 2023 med najnižjimi, uspešnejši tudi v skoku (48:36), pri metu za dve točki so bili skoraj 70-odstotno uspešni, pri trojkah pa tretjinsko (36:12; Blažič 4, Dončič 3, Čebašek 2, Nikolić, B. Prepelič in Glas po 1).

Naturalizirani Slovenec Mike Tobey (na fotografiji, Reuters) je k zmagi prispeval 11 točk. »To je bila tekma, ki smo jo potrebovali pred začetkom prvenstva. Dvignila nam je samozavest, predvsem pa smo lahko razvili svojo igro. Žogo smo si dobro podajali in učinkovito zaključevali napade. Kar se mene tiče, se počutim precej bolje kot v prvem tednu, ko sem se priključil ekipi. Čutim, da sem v pravem ritmu,« je dejal 213 centimetrov visok Mike Tobey, novopečeni član Crvene zvezde.

Za Slovenijo, ki je v nedeljo opravila še en trening v Tokiu, v ponedeljek pa se seli na Okinavo, kjer bo začela svoj četrti nastop na SP (premierno je nastopila prav na Japonskem 2006), je sedem točk prispeval Gregor Hrovat. »Odigrali smo najkakovostnejšo tekmo v pripravah. Resda je bil tekmec manj kakovosten, a igra precej drugačno košarko, kot smo je vajeni. To je bila dobra priprava na SP, saj se bomo tam srečali z ekipami, ki igrajo takšno košarko,« je ocenil Gregor Hrovat, igralec francoskega Dijona, ki je v petek praznoval 28. rojstni dan.