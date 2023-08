Štirikrat ZDA (v letih 1991, 1999, 2015 in 2019), dvakrat Nemčija (2003, 2007) ter po enkrat Norveška (1995) in Japonska (2011). To so bile zmagovalke zadnjih osmih svetovnih prvenstev v nogometu za ženske. Sedaj se jim je pridružila še Španija. V finalu prvenstva v Sydneyu so bile Španke z 1:0 (1:0) boljše od Angležinj in ponovile uspeh moških kolegov iz leta 2010. Tako se je zgodilo šele drugič, da je ista država postala svetovni prvak tako med moškimi kot tudi ženskami. To je kot prvi uspelo Nemčiji.

Španke na začetku mundiala niso veljala za favoritinje, saj se doslej višje od osmine finala niso uvrstile. Tokrat so od prve tekme naprej stopnjevale formo in v finalu na razprodanem stadionu pred 75.784 gledalci zasluženo slavile zmago. Ta bi lahko bila še višja, če angleška vratarka Mary Earps v 64. minuti ne bi ubranila enajsmetrovke. Earpsovo so tudi sicer proglasili za najboljšo vratarko na turnirju, najboljša mlada igralka je postala 19-letna Španka Salma Paralluelo, najboljša igralka pa prav tako Španka Aitana Bonmati. Največ golov, in sicer pet, je dosegla Japonka Hinata Miyazawa.

Kdor si je ogledal kakšno izmed tekem, je videl, da ženske igrajo nogomet na zelo visoki ravni, zato ne čudi, da so bili stadioni dobro zasedeni in si je tekme v povprečju ogledalo 28.900 ljudi. Ker tudi ženski nogomet postaja vse večji posel, se mnogi sprašujejo, zakaj so njihove plače občutno nižje kot pri moških kolegih. Velika zvezdnica ameriškega nogometa Megan Rapinoe je tako nedavno dejala: »Kljub številnim zmagam nismo spoštovane zgolj zato, ker smo ženske. Čeprav zmagujemo, pa smo plačene občutno manj kot moški, ki počno isto delo.« Za primerjavo: še leta 2018 je bila povprečna plača nogometašice v nemški ligi 37.250 evrov, nogometaša pa kar 1,4 milijona. Odgovorni pravijo, da predvsem zato, ker moški klubom prinesejo občutno več zaslužka s prodajo vstopnic, navijaških rekvizitov in televizijskih pravic. Da so daleč od enakosti, pa je pokazalo tudi letošnje svetovno prvenstvo. Nogometašice so za svoje nastope prejele približno četrtino denarja, kot so ga lani v Katarju nogometaši. Toda stvari gredo na bolje: Fifa je namreč kar 49 milijonov dolarjev od skupno 110 milijonov vrednega nagradnega sklada namenila direktno igralkam, plače tistih najboljših pa ves čas rastejo. Tako je na primer lani najbolje plačana nogometašica Alex Morgan zaslužila 7,1 milijona dolarjev, je pa res, da zgolj 800.000 s poklicno pogodbo, ostalo pa na račun različnih marketinških sodelovanj. Podobno je tudi z zaslužki Megan Rapinoe, izmed skupno sedmih milijonov dolarjev ji na račun kar 6,3 milijona kapne, ker je podjetjem zanimiva za oglaševanje. In celo dobitnica zlate žoge v letih 2021 in 2022, Španka Alexia Putellas, pri Barceloni prejema plačo v višini 800.000 dolarjev, skupaj prek sodelovanja s podjetji pa štiri milijone.

Najbolj glasne, da je potrebno plače približati, če ne že izenačiti z moškimi, so Američanke, kjer nogomet sodi med najbolj priljubljene in posledično gledane ženske športe. A se enakost ne bo zgodila prek noči. Podobno glasne so bile več desetletij teniške igralke (najbolj Billie Jean King že konec 60. let), ki pa so na največjih in najbolje plačanih turnirjih za grand slam dosegle, da so od leta 2007 plačane enako kot moški, z letom 2033 pa naj bi bile enako plačane tudi na turnirjih serije 500 in 1000. x