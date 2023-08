Vse je kazalo na četrto zmago Maribora v ligi, saj je z goloma Marka Božića proti Rogaški vodil z 2:0, a je zapravil prednost. Borbena Rogaška, ki je bila gostitelj v Krškem, je najprej zapravila nekaj priložnosti, ko je tekma postajala uspavanka, pa je v osmih minutah dva gola dosegel 27-letni rezervist Andrej Pavlović iz BiH za prvo točko novinca v ligi. Maribor, ki je ostal brez Ivana Brnića, saj se je za odškodnino 1,5 milijona evrov preselil v Grčijo k Olympiakosu, je po izpadu iz Evrope z igro znova razočaral navijače. Celje se je z zmago v Domžalah zavihtelo na vrh lestvice. Varovanci trenerja Alberta Riere so hitro vzpostavili prevlado na igrišču, ki so jo v prvem polčasu kronali z golom branilca Zeca. Ko je v začetku drugega dela gol dosegel nekdanji igralec Domžal Svetlin, je bilo konec upanja za varovance trenerja Kosića, da bi osvojili vsaj točko.

Aluminij trikrat vodil, a izgubil

Najbolj spektakularno tekmo petega kroga sta odigrala Aluminij in Olimpija, saj so gledalci v Kidričevem videli kar devet golov. Potem ko je Aluminij zapravil vodstvo z 1:0, 2:1 in 4:3, je trener Aluminija Robert Pevnik za poraz okrivil sodnike: »Čestitke mojim fantom za značaj. Ni nam bilo dovoljeno zmagati, saj sodniški kriterij ni bil enak. Tekmec je dosegel dva gola po prekrških. Olimpiji čestitam za zmago, vendar nekatere ekipe ne smejo biti favorizirane. Ko dosežeš štiri gole, moraš tekmo zmagati.« Aluminij je dosegel zadetek ob vsakem strelu v okvir gola, saj je bila obramba Olimpije nezbrana, a so bili vsaj napadalci učinkoviti. Brazilec Lucas Pedro je dosegel dva gola in dodal asistenco, zadnji preobrat za zmago s 5:4 pa sta prinesla rezervista Motika s strelom s petko in Nukić z glavo le štiri minute po vstopu v igro.

»Vstop v tekmo je bil slab. Po menjavah smo drugi polčas odigrali boljše, si priigrali veliko priložnosti in bili zelo dobri v napadu ter slabi v obrambi. Glede na število golov to ni bila resna nogometna tekma, ampak je bilo vse skupaj podobno tekmi malega nogometa. Najbolj pomembno je, da smo osvojili tri točke, a igra s toliko nihanji je zelo nevarna in s takšnim pristopom bomo tudi izgubljali. Ekipa, ki se bori za naslov prvaka, ne sme naivno izgubljati žogo in prejemati takšnih golov,« je povedal trener Olimpije Joao Henriques. Petdesetletni Portugalec ima veliko težav s psihično in telesno utrujenostjo igralcev ter poškodbami (Elšnik, Doffo, Bristrić, Lasickas) in boleznimi (Fadida treniral le enkrat, Ratnik igral z bolečinami v želodcu). Olimpijo v četrtek ob 20. uri v Stožicah čaka prva tekma četrtega kroga kvalifikacij za ligo Evropa z azerbajdžanskim Qarabagom, v nedeljo pa derbi s Celjem v Šiški, saj je igralna površina na največjem slovenskem stadionu v slabem stanju.

Igralci Mure na zagovoru pri navijačih

Kot vse kaže v Muri, vsa težava ni bila v trenerju Dejanu Grabiću. Njegova menjava je imela le kratkotrajen učinek z zmago v Kopru, proti Radomljam pa je bilo že vse po starem in gostje so prišli do prvega gola ter točk v sezoni. »Vračanje po izgubljeni žogi ni bilo niti približek tistemu, kar so pokazali v Kopru. Ni bilo vtekanj za zadnjo linijo tekmeca in dvojnih podaj,« je bil jasen začasni trener Mure Darjan Slavic, medtem ko so bili igralci na dolgem zagovoru pri navijaški skupini Black Gringos. »Že na ogrevanju sem videl, da so fantje željni odigrati dobro, borbeno in kakovostno tekmo,« je izpostavil Luka Žinko, ki je vodil ekipo v odsotnosti kaznovanega Oliverja Bogatinova.

Vrstni red: Celje in Maribor po 10, Olimpija in Koper po 9, Aluminij, Domžale in Bravo po 4, Radomlje in Mura po 3, Rogaška 1. Pari 6. kroga, petek ob 20.15: Aluminij – Mura, sobota ob 17.30: Koper – Rogaška, ob 20.15: Maribor – Domžale, nedelja ob 15. uri: Olimpija – Celje (stadion ŽAK v Šiški), ob 17.30: Radomlje – Bravo.