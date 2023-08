Vojska v Nigru je prvič po izvedbi državnega udara prejšnji mesec nakazala možnost vrnitve civilne oblasti. To so vodje udara sporočili v soboto, po srečanju s predstavniki regionalnega združenja ECOWAS, ki grozi z vojaškim posredovanjem v Nigru, če vojska oblasti ne vrne demokratično izvoljenemu predsedniku Mohamedu Bazoumu.

Stopnjevanje pritiska z datumom vojaškega posredovanja

Pred tem so se v petek v Gani sestali vojaški poveljniki članic ECOWAS in sporočili, da so določili datum začetka vojaškega posredovanja v Nigru, če tamkajšnja vojska zahteve ne izpolni, niso pa povedali, kateri datum to je. Tudi to je del strategije premišljeno stopnjevanega pritiska na hunto, saj si vojne v resnici nihče ne želi. Po srečanju v Gani je komisar ECOWAS za mir in varnost Abdel Fatau Musah dejal, da je sile za posredovanje v Nigru pripravljenih prispevati enajst od petnajstih članic. To pomeni pravzaprav vse aktivne članice, saj so zaradi vojaških udarov v zadnjih dveh letih štirim članstvo suspendirali – Maliju, Burkini Faso, Gvineji ter zdaj še Nigru. Na čelu sil bi bila verjetno najvplivnejša država Nigerija. ECOWAS, ki skuša braniti demokracijo v nestabilni regiji, je v preteklosti že uspešno vojaško posredoval v državah članicah po državnih udarih, v tem desetletju pa še ne. Niger bi zato lahko predstavljal prelomnico glede branjenja demokracije v regiji v prihodnje. Vojaška hunta na drugi strani računa tudi na vojaško pomoč ostale suspendirane trojice.

Po srečanju v Gani so politični predstavniki članic ECOWAS prvič od začetka krize odpotovali na pogovore z vojsko v Niger. Njen voditelj Abdourahmane Tchiani je potem sporočil, da so pripravljeni vrniti oblast v civilne roke v treh letih. Kako bi to potekalo, ni jasno, naj bi pa več dorekli v naslednjem mesecu v dialogu pod vodstvom vojske.

Tako dolgo prehodno obdobje bi bilo verjetno polno tveganj, kot se zdaj nazorno kaže v Sudanu, kjer je namesto načrtovanega prenosa oblasti z vojske na civilno vlado izbruhnil vojaški konflikt, ki je vse hujši in lahko pelje v državljansko vojno.

Množični odziv civilistov za pomoč vojski

Iz Nigra medtem prihajajo novice o veliki podpori vojski in državnemu udaru. Konec tedna so denimo na stadionu v Niameyu organizirali dogodek, na katerem so se lahko civilisti javili za prostovoljno nevojaško pomoč v primeru napada članic ECOWAS. Toda še pred odprtjem vrat se je zbralo tako veliko število ljudi, predvsem mladih, da za to niso imeli ustreznih kapacitet in so dogodek preklicali. Tako je vsaj dejal organizator pobude Mobilizacija mladih za domovino. Je pa res, da je zdaj v Nigru težje dobiti informacije o nasprotnikih udara.