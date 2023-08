Če proti Poljakinjam izbranke Marca Bonitte, ki drugo sezono vodi slovensko reprezentanco, niti v enem nizu niso bile blizu uspeha, je bilo drugače z Belgijkami. Domačinke so sicer dobile uvodna niza, toda v tretjem so slovenske odbojkarice prikazale svojo do zdaj najboljšo igro. Odlična je bila Lorena Lorber Fijok, ki je bila z raznovrstnimi napadalnimi udarci nerešljiva uganka za domače blokerke.

V četrtem nizu so Belgijke vodile že z 21:17, vendar se Slovenke niso predale. Na 23. točki so izid izenačile, nato pa so ubranile štiri zaključne žoge. Ob malenkost bolj zbrani igri v napadu in ob boljšem servisu bi lahko izkoristile tudi eno od svojih petih zaključnih žog za izenačenje v nizih, namesto tega je Celine Van Gestel poskrbela za zmago. V belgijski ekipi se je s 27 točkami izkazala njihova 23-letna sprejemalka Britt Herbots, ki že šesto leto igra v italijanski ligi. Trenutno za Firence. »Kljub porazu sem zadovoljna s tem, da se nismo predale. S tem, da verjamemo druga v drugo, si zaupamo, garamo na igrišču. Žal mi je, da nismo naredile tega koraka naprej, si priborile petega niza, ki bi ga morda potem še osvojile. Smo ekipa, ki lahko prikaže še dosti višjo raven, kot smo jo kazale do zdaj in da lahko igramo tudi proti višjeuvrščenim ekipam,« je po porazu z Belgijkami dejala 20-letna Lorena Lorber Fijok, ki bo v novi sezoni dres Nove KBM Branika zamenjala za grški Thiras. Dosegla je 24 točk in bila najbolj učinkovita v slovenski ekipi, za katero so do točk prišle še Iza Mlakar (13), Maša Pucelj (10), Mirta Velikonja Grbac (8), Mija Šiftar (5), Saša Planinšec (5), Eva Pogačar (4), Eva Zatković (3) in Nika Milošič (2).

Po dobri predstavi proti Belgijkam so Slovenke proti aktualnim svetovnim prvakinjam Srbkinjam, ki so bile na zadnjem evropskem prvenstvu druge, skušale ponoviti podobno igro. V prvem nizu jim je to do končnice niza uspelo, saj so še vodile s 17:14, toda po polminutnem odmoru Italijana Giovannija Guidettija, ki od lani vodi srbsko reprezentanco, je prišlo do preobrata. Na servis Sare Lozo, ki je dosegla tudi dva asa, so njegove izbranke dosegle pet zaporednih točk, niz pa je končala Jovana Stevanović. Tudi v drugem nizu je Srbija nadaljevala v najmočnejši zasedbi, v kateri izstopata izkušeni 39-letna podajalka Maja Ognjenović in trinajst let mlajša korektorica Tijana Bošković. Že na začetku niza so srbske odbojkarice ob veliko boljšem začetnem udarcu, napadu in bloku prišle do visokega vodstva, ki so ga brez težav ohranile do konca niza, podobno pa je potekal tudi tretji. Bonitta je odpočil nekatere od nosilk slovenske igre, ki bodo po današnjem premoru v torek z Madžarsko igrale prvo od dveh odločilnih tekem za uvrstitev v osmino finala. Madžarke so v soboto izgubile z Ukrajinkami, s katerimi bo Slovenija igrala v sredo.

»Glede na našo dobro predstavo v uvodnem nizu je bil padec v nadaljevanju prevelik. Res je, da smo igrale proti svetovnim prvakinjam, a menim, da bi morale biti bolj zbrane. Na uvodnih tekmah proti Poljakinjam in Belgijkam smo malce slabše začele, a nato zaigrale veliko bolje, tokrat pa je bila naša podoba na igrišču povsem drugačna. Pred nami sta dve pomembni tekmi, dan premora nam bo dobro prišel,« je po porazu dejala Eva Zatković, s 13 točkami najbolj učinkovita slovenska igralka na nedeljski tekmi. Točke za slovensko reprezentanco so prispevale še Milošičeva (4), Lorber Fijokova (4), Pucljeva (3), Šiftarjeva (3), Velikonja Grbčeva (3), Mlakarjeva (2) in Pogačarjeva (1).