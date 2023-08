Prvi vrhunec svetovnega prvenstva v atletiki v Budimpešti je dobil Noah Lyles. Američan je z zmago na 100 metrov postal najhitrejši človek na svetu, potem ko je v finalu s časom 9,83 sekunde dosegel osebni rekord. Šestindvajsetletni sprinter je bil do letošnje sezone znan kot specialist na 200 metrov, kjer je dvakratni zaporedni svetovni prvak, v tej sezoni pa je tudi v najkrajši olimpijski razdalji naredil ogromni korak naprej. Pred prvenstvom je napovedal tri zlate kolajne ter da bo ogrozil svetovni rekord Usaina Bolta na 200 metrov. Na dosedanji športni poti je bil že dvakrat izbran za najboljšega ameriškega atleta, na Madžarskem pa ima možnost, da postane najboljši na svetu.

Petnajsta kolajna najžlahtnejša

»Nisem se ustrašil izziva. Finale sem vzel kot priložnost, da se dokažem vsemu svetu. Ponosen sem nase, v Budimpešti pa me čakajo še številni izzivi,« ostaja na trdih tleh Noah Lyles, ki je v otroških letih treniral gimnastiko. V srednji šoli se je učil vizualizacijo, študiral pa je na univerzi na Floridi. Zase pravi, da je igralec in reper, ki se bo po koncu kariere posvetil ustvarjanju in oblikovanju. Zaenkrat kaže, da v Budimpešti pleše svoj čardaš, ki še zdaleč nima končne podobe, a prvi koraki obetajo nepozabno izvedbo.

Ivana Vuleta pri 33. letih velja za legendo zadnjega desetletja skoka v daljino, včeraj pa je dosegla svoj največji uspeh. Petnajsta kolajna Srbkinje na velikih tekmovanjih je bila njena prva zlata na svetovnem prvenstvu na prostem, potem ko je z najboljšim letošnjim rezultatom na svetu (714 cm) ugnala tekmice. S trenerjem Goranom Obradovićem, ki je v preteklosti treniral tudi Marijo Šestak, sta izpolnila veliki cilj, po katerem bodo Ivani Vuleta zrasla krila tudi prihodnje leto v boju za olimpijsko zlato kolajno. Madžare je za državni praznik, ko je premier Viktor Orban v Budimpešti gostil številne politične somišljenike z vsega sveta ter povsem ohromil središče mesta, razveselil Bence Halasz, ki je v metu kladiva osvojil bronasto kolajno. Svetovni prvak je presenetljivo postal Kanadčan Ethan Katzberg, medtem ko je petkratni zaporedni svetovni prvak Poljak Pawel Fajdek, sicer nekaj let velik tekmec Primoža Kozmusa, s četrtim mestom stopil s prestola.

Svetovni rekord mešane štafete

Prvi svetovni prvak je v Budimpešti postal Alvaro Martin. Španec je bil najhitrejši v hoji na 20 kilometrov, ki se je začela z dvourno zamudo. V Budimpešti je namreč v soboto dopoldan divjala nevihta, organizatorji pa so prestavili start zaradi nevarnosti strel. Osrednji junak prvega večera prvenstva je bil pričakovano Ryan Crousen. Ameriški suvalec krogle je publiko spravil v delirij v zadnjem metu, ko je sicer že ubranil naslov svetovnega prvaka. Gledalci so bili mnenja, da je Američan izboljšal svetovni rekord (23,56 m), ki ga je dosegel maja letos, a so merilci namerili pet centimetrov krajši met, zato Crouser ni bil nagrajen z dodatnimi stotisočaki ameriških zelencev, kolikor jih prejmejo novi svetovni rekorderji. »Nor večer. Ponosen sem, da se mi je uspelo zbrati, ko sem bil že prvak. Škoda za nekaj centimetrov, a verjamem, da lahko izboljšam rekord še letos,« se je veselil Ryan Crouser.

Gledalci so nekaj minut kasneje vendarle lahko videli nov svetovni rekord, ki ga je postavila mešana štafeta 4x400 metrov. Osmoljenka večera je bila Nizozemka etiopskih korenin Sifan Hassan. Olimpijska prvakinja na 10.000 metrov je v najdaljši disciplini na stezi padla v ciljnem finišu ter prepustila Etiopiji trojno zmago. Da začetek prvenstva ni bil po godu Nizozemske, je nekaj minut kasneje poskrbela še Femke Bol, ki je v mešani štafeti padla tik pred ciljem.

Danes na SP Finalne odločitve: troskok (moški, ob 19.40), disk (moški, ob 20.30) – Kristjan Čeh, 110 m ovire (moški, ob 21.40), 100 m (ženske, ob 21.50). Slovenska nastopa v kvalifikacijah: Tina Šutej (skok ob palici – ob 18.40), Agata Zupin (400 m ovire – ob 18.50).