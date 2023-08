Rečeno, storjeno. Najboljši slovenski atlet Kristjan Čeh se je prepričljivo prebil skozi kvalifikacije meta diska. Danes ob 20.30 bo branil naslov svetovnega prvaka. Finale si je v napovedih pred prvenstvom Čeh želel zagotoviti z enim metom, kvalifikacijske norme (66,50) pa ni presegel niti v treh. Po koncu kvalifikacij je bilo neverjetno, da nihče izmed dvanajsterice finalistov ni dosegel norme. Najbolj sta se ji približala Daniel Stahl (66,25) in Mikolaš Alekna (66,04), za Švedom in Litovcem pa je bil tretji Ptujčan (65,95).

V mešani coni je bil najboljši slovenski športnik izjemno sproščen ter sprva glede na dosežene daljave, ki niso bile v njegovem rangu zadnjih dveh sezon, presenetljivo zadovoljen. »Tehnično so bili meti zelo dobri. V njih sicer ni bilo toliko moči, kot bi je bilo potrebno za daljše mete. Pomembno je, da je bil zadovoljen tudi trener Gerd Kanter. Dejal je, da sem izmed vseh metal najbolj konstantno, kar je vselej obetaven podatek,« je dejal Kristjan Čeh, ki je vse tri mete vrgel prek 65 metrov. Aktualni svetovni prvak je tudi pojasnil, zakaj meti niso bili tako dolgi: »Kvalifikacije so bile kasneje, kot smo jih vajeni. Poleg tega je stadion zaprt in ni nobenega vetra. A takšni pogoji mi sicer ustrezajo. Na slabšem so tisti metalci, ki potrebujejo pomoč vetra.«

Cilj postala želja

Po kvalifikacijah je Čeh povedal, da si rezultatov prve skupine ni ogledal, temveč se je osredotočil le na svoje mete. Strahu v kosti mu ni zadal noben tekmec. »Kvalifikacije so potrdile, da smo zelo izenačeni. To sem tudi pričakoval. V finalu bodo odločale malenkosti. Prepričan sem, da bomo metali precej dlje,« meni slovenski rekorder. »Seveda bi si želel, da bi že v prvem metu vrgel zelo daleč. A tudi v takšnem scenariju ne bi imel zagotovila za uspeh. Dolg met lahko marsikoga prebudi, da je še boljši. Navsezadnje nas je letos pet metalcev že vrglo več kot 70 metrov, trije celo prek 71,« opozarja lanski skupni zmagovalec diamantne lige. Po kvalifikacijah je nekoliko spremenil besednjak. Pred prvenstvom je napovedal, da je njegov cilj kolajna, po kvalifikacijah je dejal, da je to njegova želja. »Naredil bom vse, da še enkrat premagam tekmece,« je obljubil in dejal, da se na splošno v Budimpešti počuti odlično, malce ga moti le, ker se z avtobusom do prizorišča vozi več kot pol ure. »A to je zgolj malenkost, ki ne vpliva na rezultat,« dodaja vselej pozitivni in tokrat tudi precej gostobesedni slovenski atlet.

Od favoritov so se vsi tekmovalci uvrstili v finale. Litovec Andrius Gudžius (65,50) in Alex Rose (65,26) iz Samoe, ki sta prav tako letos že vrgla disk prek 70 metrov, sta dosegla šesti in osmi rezultat, oba sta prekosila Jamajčan Traves Smikle (65,71) in Avstrijec Lucas Weisshaidinger (65,61). V današnji finale so se uvrstili še Jamajčan Fedrick Dacres (65,45), Avstralec Matthew Denny (64,29), Šved Simon Petterson (63,93), Američan Brian Williams (63,85) in kot zadnji Nemec Henrik Janssen (63,79). Boj za 70.000 ameriških dolarjev, ki jih v Budimpešti prejme vsak svetovni prvak, bo zanimiv.

Guček potrdil talent

Prvi vikend svetovnega prvenstva v atletiki se je od slovenske trinajsterice predstavil še Matic Ian Guček, ki velja za enega največjih upov slovenske atletike. Atlet Kladivarja je lani v teku na 400 metrov z ovirami s časom 48,91 izboljšal 42 let star slovenski rekord Roka Kopitarja in v Caliju v Kolumbiji postal svetovni podprvak do 20 let. Letos je najstnik, ki ga trenira Miro Kocuvan, svoj talent potrdil v Espooju, kjer je na evropskem prvenstvu do 23 let s časom 49,70 zasedel četrto mesto. V Budimpešti je včeraj debitiral na članskem svetovnem prvenstvu.

Želja, da bi v kvalifikacijski skupini tekel s svetovnim rekorderjem Karstenom Warholmom, se mu ni uresničila, kar je sicer lahko obžaloval, saj bi bil s časom 49,40 v skupini z Norvežanom tretji, kar bi pomenilo, da bi se uvrstil v današnji polfinale. Guček je nastopil v prvi kvalifikacijski skupini, v kateri je s svojim drugim najhitrejšim časom doslej zasedel peto mesto, potem ko je bil do osme ovire, pri kateri je izgubil korak in nekaj hitrosti, še na prvih štirih mestih, ki so vodili neposredno v polfinale. V nadaljevanju je pol ure trepetal, ali se bo po času najhitrejše četverice iz petih kvalifikacijskih skupin uvrstil v polfinale, a je na koncu preboj zgrešil za 15 stotink.

Guček je bil po nastopu zadovoljen s svojo predstavo. Priznal je, da si je želel napredovati med najboljših 24 tekačev v svoji disciplini. »Moram biti zadovoljen in ponosen. To je bilo moje prvo svetovno prvenstvo, na katerem sem tekel najbolje v sezoni. Dobil sem zagon za naprej,« je dejal Celjan. Dodal je, da je ponosen, da je tekel v skupini z aktualnim svetovnim prvakom, Brazilcem Alisonom dos Santosom, ki je bil s časom 48,12 najhitrejši v kvalifikacijah. »Nisva izmenjala besed, morda bo še priložnost za to,« je odgovoril Matic Ian Guček ter zaključil, da startna številka, ki mu jo je lani na mitingu v Berlinu podelil Karsten Warholm, krasi steno njegove sobe.

Iskrice iz Budimpešte Strah Marije Šestak »Ko me je dan pred začetkom prvenstva po telefonu poklical direktor Nejc Jeraša in mi dejal, da Kristjana Čeha ni na startni listi, me je skoraj kap,« nam je v soboto zvečer med čakanjem na nastop najboljšega Slovenca na stadionu dejala Marija Šestak, ki prvič opravlja vlogo vodje reprezentance. Bronasta troskokašica s prvenstva leta 2007 v Osaki se je najprej prepričala, da ima direktor prav, ter se takoj začela spraševati, kje je storila napako. V paničnem napadu ji je kmalu spet zazvonil telefon, glas na drugi stran pa ji je povedal, da se je po osvežitvi strani Čeh pojavil na startni listi. Maskota Youhuu Madžari v oglaševalskih brošurah pišejo, da v teh dneh s svetovnim prvenstvom v atletiki gostijo največjo športno prireditev v zgodovini. Uradna otvoritev je v soboto ob 18. uri trajala slabe pol ure, osrednja govorca pa sta bila madžarska predsednica Katalin Novak in predsednik Mednarodne atletske zveze Sebastian Coe. Posebne pozornosti je bila ob koncu deležna uradna maskota Youhuu, ki predstavlja avtohtono madžarsko ovco racko. Pasma je znana po nenavadnih spiralastih rogovih. Sodoben in prostoren objekt Stadion, ki v Budimpešti gosti najboljše atlete sveta, je povsem nov, organizatorji pa so ga poimenovali Nacionalno atletsko središče. Leži v Pešti neposredno ob Donavi, sprejme pa 35.000 gledalcev. Po prvenstvu bodo zgornji del tribun podrli, tako da bo sodobni in prostorni objekt sprejel 14.000 gledalcev. Izpostaviti kaže prostor na novinarski tribuni, ki je precej večji kot na največjih stadionih sveta, zato nekoliko olajša delo. Kvalifikacije Tine Šutej Pred današnjim finalom v metu diska bo potekal prvi del drugega slovenskega vrhunca na SP v atletiki. V kvalifikacijah skoka ob palici bo od 18.40 naprej tekmovala Tina Šutej, ki se je v zadnjih dveh letih s štirih velikih tekmovanj vrnila s kolajno. Ljubljančanka, ki pod vodstvom Milana Kranjca živi in trenira v Celju, se zaveda, da jo čaka težka naloga z normo, ki znaša 465 centimetrov, a v boju z najvišjimi cilji niti ne pomišlja, da se ne bi uvrstila v sredin finale.