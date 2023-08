Oblasti so menile, da se bodo s to težavo učinkovito spopadle, če bodo dvignile ceno cestnin, pa iz te moke ni kruha. Iz zanesljivih virov smo izvedeli, da so mnogi tujci začudeni, ko morajo na meji za vinjeto plačali več, kot so bili vajeni doslej, a se hitro pomirijo, ko ugotovijo, da jih slovenski avtocestarji ne prinašajo okoli. V znesek sta namreč vključeni še dve uri parkiranja na avtocesti, saj se promet na mnogih odsekih za dlje časa popolnoma zaustavi, potovanje skozi našo prelepo deželico pa se tako prijetno podaljša. Samo čakamo, kdaj bo odgovornim prišlo na misel, da bi v ceno vinjet vključili še panoramski ogled znamenitosti ob slovenskih avtocestah.