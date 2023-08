Turbo turizem

Julija in avgusta hodi po vsem svetu, ne samo po Sloveniji, največ turistov. Tako je v Benetkah, Barceloni, Parizu, na plažah hrvaškega, grškega in celo slovenskega morja. Tako je že nekaj let tudi v Ljubljani. Turbo turizem se pri nas zažira predvsem v staro mestno jedro, kjer je turistov že nekaj let veliko več kot domačinov. Strokovnjaki ravno v avgustovskih časih, drugače pa ne toliko, opozarjajo, da so lastniki lokalov v Stari Ljubljani s svojimi gostinskimi površinami, se pravi mizami in stoli, zaprli javni prostor, ki ga Ljubljančani zaradi tega ne morejo uporabljati. Če ob Ljubljanici in na Prešernovem trgu ne bi bilo toliko gostinskih lokalov, bi bilo naše življenje lepše in kakovostnejše, menijo.