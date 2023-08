V življenju so stvari, ki jih ne pozabiš nikoli. Prve ljubezni, ki ti ukrade srce in življenje postavi na glavo, na primer. Čeprav mineva že 34 let, se zdi, kot da bi se zgodilo včeraj. Natali in ljubezen na prvi pogled. Žal ni trajala dolgo. Nato pa je leta kasneje udarila znova, le da ljubezenska puščica ni bila uperjena proti kakšni dolgonogi lepotički, temveč lepotcu na štirih kolesih, ki je slišal na ime fiat bravo. Čeprav si ga realno nisem mogel privoščiti, je bila ljubezen tako močna, da je preskočila vse ovire in kmalu sem ga zapeljal v svoj hlev. Zanimivo, da kasneje ni bilo več avtomobila, ki bi me zapeljal s takšno močjo. Sploh pa ne fiata.

Ta tradicionalna italijanska znamka ima namreč že nekaj časa težave z lastno identiteto, modeli, ki jih trenutno premore (pri nas so naprodaj štirje), pa niso vredni njenega imena. Z izjemo dveh, fiata 500 in še posebej 500X. Majhen športni terenec izstopa iz dolgočasja, s priponko dolcevita pa ponuja nekaj, česar v razredu SUV nismo ravno vajeni. Gre namreč za križanca med športnim terencem in kabrioletom, saj lahko lastnik, ko vreme to dopušča, vozi z vetrom v laseh. Platnena streha je namreč električno pomična. A vožnja zgoraj brez še ne pomeni, da vam odsvetujemo obisk frizerja, ker bo iz urejene pričeske nastalo sračje gnezdo. Nasprotno. V kabini se tudi pri višjih hitrostih piš vetra ne pozna, je pa vožnja zgoraj brez zelo prijetna, saj v kokpitu zagotavlja svojevrstno temperaturno osvežitev. Zato ne čudi, da smo velik del časa testnega druženja streho imeli zloženo.

Gianni Versace je bil modni oblikovalec, ki nas je prevzel in zasvojil do te mere, da smo bili vedno med prvimi, ki so se sprehajali med policami, ko je v trgovino prišla pošiljka najnovejših oblačil. Bila so nam tako všeč, da bi pokupili vsa, če bi naš bančni račun to prenesel. A žal ni. Nanj smo se spomnili z razlogom, ob pogledu na notranjost 500X. Vsaj malce smo bili namreč razočarani, da oblikovalci niso bili bolj drzni pri kreiranju notranjosti, ki bi jo različni vzorci à la Versace lahko naredili še bolj trendovsko. Ženskam pa omogočili, da bi bile tudi z modnimi oblačili barvno usklajene. Tako pa vlada črnina, ki človeka hočeš-nočeš vsaj malce zamori. To seveda ne pomeni, da kokpit ni trendovski, a kakšna bolj živa barva, po vzoru modre, ki krasi zunanjost, bi se poslanstvu tega avtomobila še kako podala.

Nezmotljivo seveda gre za športnega terenca, kar prevedeno pomeni, da se sedi visoko in udobno, preglednost pa je pisana z veliko začetnico. Dlje, kot se boste družili z njim, bolj boste ugotavljali, da spominja na zlato ribico, ki izpolnjuje lastnikove želje. Le pretirano zahteven ne sme biti. Sploh ko beseda nanese na motorizacijo. 1-litrski bencinar s čredo, v kateri je 120 konjev, ki komajda čakajo, da jih poženete v dir, je glede na tehnične podatke dovolj zmogljiv (192 km/h najvišje hitrosti in 10,7 sekunde pospeška do stotice), a ga dolgi klanci utrudijo občutno bolj kot kolesarja Tadeja Pogačarja, odločen pritisk stopalke za plin pa lastnika »nagradi« s povprečno porabo 7,2 litra, ki je milo rečeno visoka. Prav tako pa bi si želeli, da bi imeli namesto 6-stopenjskega ročnega na voljo samodejni menjalnik, ki pa pri tem motorju ni na voljo. Še dobro, da je posoda za gorivo dokaj zajetna (48 l) in tako ne boste prepogost obiskovalec črpalke za gorivo. To ni dobro ne za vašo denarnico kot tudi ne za izkoristek vašega (prostega) časa.

Idealno je, da se v 500X prevažata dva. Z razlogom: na zadnji klopi so sicer centimetri za kolena odmerjeni razkošno, jih je pa za glavo tudi zavoljo pomične strehe odločno premalo. Veseli pa, da je prtljažnik prostoren (osnovnih 350 l) in globok ter posledično uporaben. Ker so prtljažna vrata relativno majhna, pa pomoč elektrike ni potrebna. So pa razvojniki za visoko oceno opravili z izkoristkom notranjosti, saj so na voljo trije zaprti predali in še nekaj odlagalnih mest. Za nasmejane obraze pa skrbi tudi serijska oprema, ki je bogata, a z manjšimi hibami. V usnje oblečeni sedeži se avtu ne podajo najbolje, veseli pa, da do menijev dostopamo prek barvnega zaslona na dotik ali pa volanskega obroča, kjer so stikala za nastavitev potovalnega računalnika, telefona in aktivnega tempomata. Ta ima zaradi ročnega menjalnika omejeno pamet, kar pomeni, da pospešuje, zavira in ohranja varnostno razdaljo le do hitrosti 30 kilometrov na uro, pod njo pa nato njegovo vlogo prevzame voznik. Podobno omejeno pamet ima pametni ključ, saj je za zaklepanje in odklepanje 500X potreben dotik kljuke. Nam je pa težave povzročal tudi sistem prostoročnega telefoniranja. Klicali smo sicer lahko, a smo imeli kronične probleme pri nalaganju telefonskih številk. Imeti ga ali ne imeti, to je sedaj vprašanje. Odgovor se skriva tudi v ceni 25.608 evrov, ki sicer ni pretirana, ugodna prav tako ne.