Bond equipe nima nobene povezave s slavnim agentom v službi njenega visočanstva. Je pa equipe bežno, a usodno povezan z drugo mojstrovino britanske zabavne industrije. Verjetno poznate BBC-jevo serijo Samo bedaki in konji. Če jo, potem tudi verjetno poznate Delboyev rumeni trikolesni tovornjak Reliant regal supervan III. Podjetje Reliant, ki je izdelovalo slavni trikolesnik, je leta 1968 kupilo podjetje Bond cars in ga dve leti kasneje tudi zaprlo. Zadnji Bond equipe je bil izdelan oktobra 1970. Od začetka prodaje leta 1963 so jih izdelali 4389.

Equipe GT iz leta 1963 je bil sicer prvi štirikolesni avtomobil podjetja Bond cars. Pred tem se je podjetje imenovalo Sharps Comercials, slavno pa je bilo zlasti po zaslugi trikolesnika minicar. Bond equipe je bil avtomobil povsem druge vrste. Šlo je za športni kupe s telesom iz steklenih vlaken, nastal pa je v tesnem sodelovanju s podjetjem Triumph. Šasijo je prispeval Triumphov herald, motor pa Triumphov spitfire. Okna in vrata so prav tako pobrali heraldu, glavni oblikovalec avtomobila Lawrence Bond pa je naredil nekaj sprememb pri nosu, ki je postal bolj eleganten. Hkrati je pri repu avtomobila dodal krilca, ki se v svoji relativni zadržanosti sicer skrijejo pred marsičem, kar je zapeljalo iz Cadillacovih tovarn, a vseeno pritegnejo pogled.

Poceni, a dokaj dobro opremljen

Bond je v sporočilu za medije leta 1963 zapisal: »Bondov dizajn telesa z italijanskim navdihom je bil združen z inženirskim mojstrstvom Standard-Triumpha, da bi izdelali avtomobil, ki polni vrzel med športnimi avtomobili in luksuznimi družinskimi limuzinami.« V najstarejši avtomobilski reviji na svetu Autocar so o avtomobilu zapisali: »Avto je namenjen voznikom, ki bi sicer želeli imeti športni avto, a jih od tega odvračajo potrebe mlade družine ter tistim, ki želijo več kot dva sedeža v avtu, ki je športnega značaja.« Avto je leta 1963 stal 822 funtov (preračunano za inflacijo današnjih 25,7 tisoč evrov) in ni bil pozicioniran ravno med dražje avtomobile. Kljub temu je bil dobro opremljen. Na prednjih kolesih je imel zavorne diske, imel je krmiljenje z zobato letvijo in neodvisno vzmetenje na vseh štirih kolesih. Spitfirejev motor s 63 konjskimi močmi (47 kW) je omogočal najvišjo hitrost 145 km/h in pospešek do stotice v 17,6 sekunde, kar je bilo za tedaj kar v redu. Nekaj pa je avtomobilu vseeno manjkalo. Equipe ni imel zadnjih vrat za dostop do prtljažnika. Če si želel spraviti prtljago, si moral odpreti avto ter položiti zadnjo klop. Tedaj to sicer ni bilo nezaslišano, je pa z današnjega stališča dokaj nepraktično. Kakšnega razkošja niso ponujali niti zadnji sedeži. Streha se je pri prvi različici avtomobila spuščala tako naglo, da so udobno sedeli zgolj mali otroci. Kot rečeno, šlo je za avto za mlade družine.

Dizan v koraku z italijanskimi smernicami

V prvem letu so pri Bondu izdelali 451 primerkov, leta 1964 pa so predstavili prenovljeni model equipe GTS4. S prenovo so odpravili večino slabosti prve generacije. Avtomobilu so dodali zadnja vrtata za dostop do prtljažnika. Nekoliko so povišali tudi streho avtomobila za bolj udobno vožnjo zadaj. Krilca pri zadku je nadomestil zadek, ki se je v loku spuščal skoraj povsem do zadnje stranice avtomobila. Gre za smernice, ki jih je leta prej začrtal oblikovalski slog slavnega nemškega aerodinamika Wundibalda Kamma. Dizajn zadka je bil hkrati v koraku s tedanjimi italijanskimi smernicami, kar je GTS4 bolj približalo Bondovim obljubam ob prvi generaciji equipa. Avto je imel tudi štiri prednje luči. Leta 1967 so v GTS4 montirali novi spitfirov 1,3-litrski motor s 75 konji (56 kW). Do zaprtja tovarne so izdelali 2505 primerkov GTS4. Izdelali so tudi dve, še modernejši in elegantnejši različici z 2-litrskim motorjem. Z novim motorjem je najvišja hitrost narasla na 161 km/h, pospešek pa padel na 11,5 sekunde. Med dodatno opremo se je lahko izbralo tudi radio. Mark II različica modela z 2-litrskim motorjem iz leta 1968 je kupcem poleg kupeja omogočila tudi izbiro kabrioleta. Slednji je bil izredno priljubljen. Načrtovali so različico mark III, a je tudi zaradi težav ob prevzemu Bonda Reliant pred zagonom proizvodnje zaprl tovarno.

822 £ je bilo ob začetku prodaje potrebno odšteti za bonda equipe.