Med prednosti sodobnih dizelskih motorjev štejemo tudi učinkovitost in s tem manj izpustov ogljikovega dioksida na kilometer, kar se je nekoč izobešalo na velik zvon. Večji je tudi navor pri nižjih vrtljajih. Je pa zaradi večjega izpusta dušikovih oksidov negativni učinek dizelskih avtomobilov na okolje vseeno večji. Hkrati se tehnologiji pozna, da je bila izdelana zlasti za tovorna vozila, saj dizelski motorji blestijo predvsem na dolgih vožnjah po avtocesti, medtem ko je glavni strah voznikov, ki vozijo pretežno po kratkih mestnih relacijah, da jim bodo trdi delci, ki nastanejo med izgorevanjem dizla, zamašili filtre. Ko so evropski potrošniki ob stoletnici Dieslove smrti na tehtnico postavljali pluse in minuse dizelskih in bencinskih avtomobilov, je večinoma prevladal dizel. Kar 55 odstotkov vseh novih registriranih avtomobilov v EU leta 2013 je bilo dizlov. V Sloveniji je ta delež tedaj znašal 52 odstotkov.

Sam nikdar nisem imel dizelsko gnanega avtomobila. Sem ga skoraj kupil, a je na koncu odločitev padla za bencinskega. Obstaja tudi velika verjetnost, da ga nikdar ne bom imel. To ne pove toliko o meni, kakor o spremenljivosti sveta v obdobju enega desetletja. Evropsko združenje proizvajalcev avtomobilov je v zadnjem četrtletju prejšnjega leta namreč zaznalo le še 12,6-odstotni delež novoprodanih dizelskih avtomobilov. Lani je prodaja dizlov znašala 16,4 odstotka. V Sloveniji je ta delež znašal 19,38 odstotka (59,31 odstotka je bilo bencinskih avtomobilov).

Kaj se je vmes spremenilo? Odgovor je seveda zloglasna afera Dizelgate iz leta 2015, ko se je izvedelo, da so pri Volkswagnu skoraj desetletje goljufali s prilagojeno programsko opremo za doseganje boljših laboratorijskih rezultatov glede škodljivih izpustov. Aferi je sledila serija pritiskov na omenjene izpuste, vključno z dodatnimi stroški za potrošnike. Danes v središčih več evropskih mest veljajo prepovedi vstopa (zlasti starejšim) dizelskim avtomobilom. Do leta 2035 pa je v EU tako ali tako na sporedu popolna prepoved prodaje novih avtomobilov z dizelskimi in bencinskimi motorji. Konec se torej bliža. Po drugi strani pa znotraj EU vztraja in celo raste prodaja komercialnih vozil z dizelskim motorjem. Kar 96,6 odstotka novih registriranih tovornjakov v EU je bilo lani dizlov. Gre za znak upora ali labodji spev? Se slišimo čez deset let?