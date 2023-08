Zavarovanje je odlična nadgradnja temeljnega dobro zasnovanega sistema, kjer se napoti točno določene kadre na neko lokacijo. Država bi morala z zavarovalnicami skleniti pogodbo o zavarovanju vseh, ki sodelujejo pri sanaciji posledic ujme. Namreč, največ zaposlenih je v malih in mikro podjetjih, enoosebnih družbah, in če se pri delu kdo poškoduje, si za prvi mesec krije vse stroške plače, bolniške, prispevkov sam. Pri drugih enako, povsod delodajalci krijejo stroške. Pri mladih pa sploh nič. Univerzalen sistem zavarovanja prostovoljcev pomeni kritje stroškov zdravljenja, bolniške odsotnosti ali tudi trajnih poškodb, invalidnosti, smrti. Gre za več tisoč ljudi, ki so na tem področju v večini laiki.

Drugo, še pomembnejše področje, ki pa ga ne razumejo ne na ministrstvu za zdravje ne za delo in ne v vrhu poklicnih gasilcev ali na upravi za zaščito in reševanje, je pomen organizacije hitrega dostopa tako nujne medicinske pomoči kot gasilcev z delom opreme za reševanje tudi na terene, ki so z vozili nedostopni. Najpreprostejša rešitev tu je namreč nadgradnja reševalcev na motorjih, ki z drugim tipom motorjev in ustrezno doizobrazbo lahko vozijo s temi motorji izven cest, skozi gozd, delno tudi čez vodo. Uvedba dostopa gasilcev na motorjih, ki so opremljeni tudi s hidravlično črpalko, ki omogoča uporabo številnih orodij, tudi vitlov, cilindrov za dvig, orodja za rezanje in sekanje, črpalke za vodo, bi bila verjetno preprostejša, če bi to rešitev ponudili tujci. Če pa stvari zasnujemo tukaj v Sloveniji, je treba vse skupaj najprej stestirati in uvesti, potem pa je vrh poklicnih gasilcev že proti.

Stvar, ki se je ne kontrolira in je pri poplavah življenjskega pomena, je tudi ozemljitev. Torej, elektroinštalacija v objektu naj bo izvedena tako, da v primeru, ko pride do preboja elektrike, ki lahko človeka tudi ubije (kot je gasilca v Železnikih pred leti), FID stikalo takoj izklopi tok v celotnem objektu. Zadeva je kritična v vseh starejših objektih ali pa v tistih, ki so jih delali strokovno ne dovolj podkovani ljudje. Recimo: zadnji močnejši veter je razkril številne objekte, posnetki pa pokažejo, da niti ena streha ni bila narejena pravilno.

Mitja Vilar, Šmarje Sap