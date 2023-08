Načrtovanje selitve na varno

Občina Braslovče sodi med poplavno najbolj ogrožene slovenske občine. Na levem in desnem bregu Savinje so bili nekateri letos poplavljeni že četrtič v zadnjih treh desetletjih. Župan Braslovč Tomaž Žohar se zaveda odgovornosti občine in države, ki je v preteklih letih dovolila legalizacijo črnih gradenj na območju, ki je opredeljeno kot zelo poplavno. Kot pravi, je zdaj nujno, da Savinji pustijo prostor za razlivanje, ljudem pa priskrbijo hiše na poplavno varni lokaciji.