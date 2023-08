Orbanov tiskovni predstavnik Bertalan Havas je MTI še povedal, da sta se Orban in Janša pogovarjala tudi o globalnih političnih razmerah in pomenu miru v luči vojne v Ukrajini.

Govorila sta tudi o delu, ki ga morajo pred volitvami v Evropski parlament prihodnje leto opraviti evropske konservativne krščanske stranke.

Havas je še povedal, da se bo Janša danes udeležil slovesnosti in dogodkov ob začetku atletskega svetovnega prvenstva v Budimpešti. Portal N1 Slovenija je na svoji spletni strani danes poročal, da so na tribuni nacionalnega atletskega stadiona v Budimpešti, kjer poteka svetovno prvenstvo, danes opazili Janšo. Ob tem so objavili fotografijo, na kateri je videti tudi njegovo soprogo Urško Bačovnik Janšo.

Portal ob tem dodaja, da je Orban v petkovem intervjuju za enega od domačih radiev med drugim dejal, da bo tako velik športni spektakel izkoristil tudi za druženje s svojimi številnimi političnimi somišljeniki. V državi medtem danes praznujejo dan državnosti.

Na pogovorih se je Orban v soboto ločeno srečal tudi z voditeljema Tatarstana in Uzbekistana, danes pa s srbskim predsednikom Aleksandrom Vučićem.

Po poročanju tujih tiskovnih agencij se bo Orban danes sestal tudi s turškim predsednikom Recepom Tayyipom Erdoganom, ki se bo mudil na obisku na Madžarskem. V Budimpešti se bo danes srečal tudi s predsednikom bosansko-hercegovske entitete Republike Srbske Miloradom Dodikom.