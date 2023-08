»Noč je bila zelo težka,« je za grški državni radio ocenil župan Aleksandropolisa Janis Zambukis. Pojasnil je, da so evakuirali osem vasi v bližini mesta, štiri ljudi pa so zaradi težav z dihali prepeljali v bolnišnico. Dodal je še, da turistične znamenitosti na območju niso ogrožene.

Po državi je sicer v soboto skupno izbruhnilo 46 požarov v naravi, so sporočili tamkajšnji gasilci, ki jim pri delu pomagajo letala in helikopterji. Zaenkrat ni jasno, kaj je požare povzročilo, njihovemu hitremu širjenju pa botrujeta močan veter in dolgotrajna suša, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

V večjem delu Grčije velja druga najvišja stopnja požarne ogroženosti. Po podatkih vremenskega urada bodo v prihodnjih dneh na celinskem delu države prevladovale temperature okoli 39 stopinj Celzija.

Grčija se to poletje sooča s številnimi hudimi požari v naravi, preiskave pa kažejo na to, da jih je bilo več podtaknjenih. Oblasti so zato nedavno napovedale, da bodo zaostrile kazni za požigalce. Po besedah ministra za civilno zaščito Vasilisa Kikiliasa bodo globe povišali na 30.000 evrov ali več.