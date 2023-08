Na generalni policijski upravi, kjer ob našem prvem preverjanju niso želeli niti potrditi niti zanikati, da je zaradi nenavadnih okoliščin zasega kokaina in pobega enega izmed prevoznikov droge na primorski cesti v letu 2014 pod drobnogledom tudi aktualni v. d. generalnega direktorja policije Senad Jušić, so v soboto sporočili, da »na podlagi zbranih obvestil, pregledanih podatkov ali drugače nismo pridobili dokazov ali indicev, ki bi predstavljali razlog za sum, da je storil odklonsko ravnanje, zato ga tudi ne preiskujemo v notranjevarnostnem postopku policije.«

Po naših neuradnih informacijah naj bi policija sicer preverjala tudi njegovo vlogo, saj je bil Jušić pomočnik vodje sektorja kriminalistične policije koprske policijske uprave, ki je opravila zaseg in spisala kazensko ovadbo, v kritičnem času pa naj bi Jušić tudi nadomeščal vodjo koprskih kriminalistov. Slednji so med poostrenim nadzorom na primorski avtocesti zasegli kar 175 kilogramov kokaina, ki sta ga prevažala dva voznika tovornjakov. Pri prvem so neposredno našli kokain in ga aretirali, voznik drugega tovornjaka z drogo pa je izginil. V sporočilu za javnost so takrat zapisali, da je vodnik službenega psa našel štiri črne nahrbtnike in športno torbo s 107 kilogrami droge, našli pa so tudi kontaktne ključe tovornega vozila, v katerem voznika ni bilo, še vedno pa je imel prižgane luči in priprta vrata. Ocenili so, da je voznik očitno zaznal policijsko kontrolo, odvrgel drogo in pobegnil peš.

Sum uradno pregonljivega kaznivega dejanja

Pred časom pa je zaokrožila anonimka, ki je koprskim kriminalistom med drugim očitala odgovornost za pobeg drugega voznika, ki naj bi bil celo policijski informator. Kot pravijo v vodstvu policije, so z notranjevarnostno preiskavo zaenkrat ugotovili, »da obstajajo razlogi za sum, da je policist storil kaznivo dejanje, za katero se storilec preganja po uradni dolžnosti, zato smo vse zbrane ugotovitve 4. aprila 2023 poslali Oddelku za preiskovanje in pregon uradnih oseb s posebnimi pooblastili Specializiranega državnega tožilstva RS«. Konec maja pa so po navodilih državnega tožilca iste ugotovitve poslali tudi na tožilstvo v Koper.

Kot smo že poročali, po mnenju nekaterih za anonimko stoji nekdanji koprski kriminalist, ki je pred leti izgubil službo zaradi gojenja marihuane (sodnega epiloga še ni). Glede na to, da interna preiskava traja že dlje časa in da je tudi policija že zaznala razloge za sum, da je (vsaj en) policist zagrešil uradno pregonljivo kaznivo dejanje, pa gre očitno za obtožbe, ki jih je vredno preiskati.

»Policija ima sicer izdelan sistem notranjevarnostnih in zaščitnih postopkov, s katerimi vsak sum morebitnega odklonskega ravnanja katerega koli uslužbenca policije preverimo, glede na zbrane ugotovitve pa tudi vedno izvedemo ukrepe za odpravo takih ravnanj,« zagotavljajo v vodstvu policije. x