Vlada je postopke za pripravo predlogov proračunov za prihodnji dve leti začela konec maja. Cilj je znižanje javnofinančnega primanjkljaja pod tri odstotke bruto domačega proizvoda v letu 2024 in nato njegovo nadaljnje postopno zniževanje, so takrat sporočili z ministrstva za finance.

Skupne odhodke proračuna je vlada za leto 2024 določila pri nekaj več kot 15,2 milijarde evrov, za leto 2025 pa pri 15,9 milijarde evrov. Letos naj bi bilo v skladu z rebalansom, ki ga bo DZ potrjeval v kratkem, iz državnega proračuna izplačanih 16,3 milijarde evrov.

»Takšna raven na eni strani omogoča naslavljanje ključnih razvojnih izzivov in prioritet vlade v prihodnjem obdobju, na drugi pa skrbi za racionalno rabo javnih sredstev,« je takrat o predlagani porabi za prihodnji dve leti povedal finančni minister Klemen Boštjančič. Za investicijske projekte se mu ob tem zdi ključno uspešno koriščenje evropskih kohezijskih sredstev in sredstev iz mehanizma za okrevanje in odpornost.

Zatrdil je, da bodo odhodki še vedno na zelo visoki ravni. In sicer bodo leta 2024 približno deset odstotkov višji kot v letu 2022 ter več kot 50 odstotkov višji kot v predkoronskem letu 2019.

Med prioritetami je izpostavil zdravje, znanje in mlade. »Te tri prioritete se poznajo skozi proračun,« je poudaril. Vlada sledi tudi fiskalnim pravilom, ki bodo naslednje leto v EU prvič po letu 2019 znova začela veljati.

Še do torka imajo posamezna ministrstva čas, da na osnovi teh izhodišč pripravijo predloge svojih finančnih načrtov. Vlada naj bi nato usklajena predloga proračunov kot običajno poslala v potrditev v DZ najpozneje do 1. oktobra.

Še prej poslance čaka predlog rebalansa letošnjega proračuna. Tega je vlada pripravila teden dni po uničujočih vremenskih ujmah, ki so prizadele velik del države. Boštjančič je takrat povedal, da bodo morali posamezni resorji upoštevati realnost poplav in preoblikovati svoje prioritete tudi za naslednja leta. Zdaj je že jasno, da se bo škoda zaradi ujm merila v milijardah evrov.