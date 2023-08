V ponedeljek bo pretežno jasno, zjutraj bo v nekaterih kotlinah megla. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 do 20, najvišje dnevne od 28 do 33, na Primorskem do 35 stopinj Celzija.

Opozorilo: Po nižinah Primorske bo velika toplotna obremenitev.

Obeti: V torek in sredo bo sončno in vroče, zjutraj bo ponekod po kotlinah kratkotrajna megla.

Vremenska slika: Nad zahodno in srednjo Evropo se krepi območje visokega zračnega pritiska. Z severovzhodnim vetrom k nam doteka topel in dokaj suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo sončno, v krajih vzhodno od nas ni izključena kakšna ploha ali nevihta. V Kvarnerju bo pihala šibka do zmerna burja. V ponedeljek bo sončno. V Kvarnerju bo pihala šibka do zmerna burja.

Biovreme: Danes in v ponedeljek bo vpliv vremena na počutje ljudi ugoden, le po nižinah Primorske bo povečana toplotna obremenitev.