Vojaški voditelji Gospodarske skupnosti zahodnoafriških držav Ecowas so v petek dejali, da so pripravljeni na oboroženo posredovanje v Nigru po državnem udaru, v katerem so pučisti konec prejšnjega meseca odstavili predsednika Mohameda Bazouma.

Ecowas se je strinjal, da bo aktiviral "sile v pripravljenosti" kot zadnje sredstvo za ponovno vzpostavitev demokracije v Nigru. Posebne enote Ecowasa so pripravljene na vojaško posredovanje, »takoj ko bo izdan ukaz,« je v petek zvečer v ganski prestolnici Akra dejal komisar Ecowasa za politične zadeve in varnost Abdel-Fatau Musah.

»Pripravljeni smo iti, ko bo dan ukaz,« je povedal Musah in pojasnil, da je določen tudi že datum morebitne vojaške akcije, pri čemer tega ni razkril. »Tudi dan D je določen,« njegove besede povzema francoska tiskovna agencija AFP.

Pred tem so se v Akri na dvodnevnem srečanju sestali vojaški poveljniki devetih od skupno 15 članic Ecowasa, da bi uskladili podrobnosti v zvezi z morebitno vojaško operacijo v Nigru.

A pri Ecowasu poudarjajo, da diplomatska prizadevanja ostajajo na mizi in da so naklonjeni dialogu. »Pripravljeni smo rešiti zadevo na miren način, vendar sta za tango potrebna dva,« je ponazoril Musah.

V nigrsko prestolnico Niamey je danes prispela mirovna delegacija Ecowasa pod vodstvom nekdanjega nigerijskega predsednika Abdulsalamija Abubakarja, ki si prizadeva za mirno in ne vojaško rešitev krize, potem ko so v državnem udaru oblast prevzeli visoki vojaški častniki.

Vojaška hunta v Nigru je predsednika Bazouma odstavila 26. julija, ko je suspendirala ustavo in razpustila državne institucije. Bazoum je skupaj z družino od takrat v pridržanju, mednarodna skupnost pa je vse bolj zaskrbljena zaradi njegovega zdravstvenega stanja.

Novi premier Nigra Ali Mahaman Lamine Zeine je v petek za ameriški New York Times povedal, da generali, ki stojijo za udarom, Bazoumu ne bodo storili nič žalega. »Nič se mu ne bo zgodilo, ker v Nigru nimamo tradicije nasilja,« je v intervjuju iz Dakarja o usodi strmoglavljenega predsednika povedal Zeine, najvišji civilist, ki so ga imenovali pučisti.

New York Times je med drugim poročal, da so voditelji državnega udara odklopili vodo in elektriko v Bazoumovi hiši, kjer je zaprt, odkar je bil odstavljen, in mu zagrozili, da ga bodo ubili, če bodo druge afriške države uresničile zamisel, da ga vrnejo na oblast s pomočjo vojaškega posredovanja.

Novi premier Zeine je tudi zatrdil, da vodje državnega udara v Nigru nimajo namena sodelovati z Rusijo ali s plačanci skupine Wagner, ki jih podpira Kremelj. Da Wagner izkorišča trenutno nestabilnost v Nigru, je v preteklih tednih večkrat opozoril ameriški državni sekretar Antony Blinken.