»Leta 2019 sem se vrnil s turneje, sredi leta 2020 pa začel s pisanjem pesmi, ki so referirale, kar sem doživel,« je Hozier povedal za EW preko ZOOM-a. »Veliko pesmi sem pravzaprav moral pustiti ob strani, saj so bile preveč poetične, nemogoče jih je bilo uglasbiti. Nočem postati glasbeno gledališče in delati glasbe, v kateri je preveč pripovednega,« je dodal za konec.Ko poslušamo novi album, pa ne moremo trditi, da mu je zgornji plan pravzaprav zares uspel.

Ko je poleti 2020 divjala pandemija, je irski kantavtor na svojem Instagramu začel prirejati tedenska branja poezije. S prebiranjem starih pesniških zbirk je svojim oboževalcem prinašal tolažbo z recitiranjem besed Seamusa Heaneyja, Pabla Nerude, Williama Butlerja Yeatsa in Ovida. Na drugi strani zaslona pa je njegovo pozornost zares pritegnil čisto drug pisatelj: Italijanski pesnik Dante Alighieri, čigar Pekel (prvi del Božanske komedije iz 14. stoletja) je postavil temelje za glasbenikov novi album.

Indie-rock ujet med funk in soul

Sam album sicer tudi tokrat ne odstopa od klasičnega indie-rockovskega, ujetega med funk in soul. V uvodni pesmi De Selby (Part 1) poje: »No closer could I be to God, or why would he do what he's done« (Ne morem biti bližje Bogu, zakaj bi storil, kar je storil on) in takoj predstavi Danteja, kot tudi Flanna O' Briena, kot literarno temo. Pesmi so iskanje duše skozi Dantejevih devet zloglasnih krogov pekla.

Hozier seveda ni prvi pop izvajalec, ki uporablja tovrstne podobe, ampak njegove literarne aluzije nikoli niso klišejske ali banalne. Namesto tega služijo kot struktura za besedila, ki vsaki pesmi dajejo težo in globino. Seveda gre na nek način le za klišeje, a Hozier se jih loteva z dobro mero samoironije in humorja. Pesem De Selby (Part 2) je še bolj intenzivna, iz nje kapljata poželenje in sla. Erotika pa se še poglobi v pesmi First Time, ko poje o poljubu, ki je kot pitje suhe reke Lethem, nato pa ta občutek ekstaze podčrta z namigi o smrtnosti.

Unreal Unearth seveda ima svoje pomanjkljivosti. Dantejevski moment se zdi nekako nedodelan v Damage Gets Done, duetu z Brandi Carlile o divji mladosti, v katerem pevca kričita drug na drugega, kot da bi se skušala pogovarjati med (pre)glasnim koncertom. »Hozier tokrat zveni, kot da bi se pokojni in žalujoči Jeff Buckley povezal z Radiohohead in naredil album folk glasbe s temne strani lune,« je za Telehraph zapisal Neil McCormick.

Album vsebuje kar nekaj »eksperimentov«, ki se jih Hozier prej ni loteval, v pesmi »To someone from a warm climate« poje celo v galščini. Sicer pa je plata predvsem zbirka njegovih prednosti. Gre za album, nabit s slow burnom, ki se začne že v eni izmed prvih pesmi »Franceska«. Srečamo se z duhom Francesce da Rimini, umorjene žene, ženske obsojene na drugi krog pekla, ker je imela razmerje z moževim bratom.

Unreal Unearth je potovanje, od glasnega do tihega, od temnega do svetlega. Hozierjevi oboževalci pa so na družbenem omrežju Instagram kolektivno podprli misel, da so lahko le hvaležni, da si je preminula irska lezbijka izbrala Hozierja za »plovilo« svoje duše, preko katerega lahko govori o svoji nesmrtni ljubezni do življenja.