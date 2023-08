V nedeljo bo pretežno jasno. Čez dan bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32, na Primorskem do 34 stopinj Celzija.

Obeti: V ponedeljek in torek bo sončno in vroče, na Primorskem bo pihala šibka burja.

Vremenska slika: Nad srednjo in južno Evropo je območje enakomernega zračnega tlaka, nad jugovzhodno Evropo pa višinska motnja. Hladna fronta je dosegla zahodno in del severne Evrope. Nad naše kraje doteka postopno toplejši in bolj suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Ponoči bo pretežno jasno, v krajih vzhodno od nas občasno zmerno oblačno. V Kvarnerju bo pihala šibka do zmerna burja. V nedeljo bo sončno, v krajih vzhodno od nas popoldne ni izključena kakšna ploha ali nevihta. V Kvarnerju bo pihala šibka do zmerna burja.