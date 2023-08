Kot so sporočili iz Rdečega križa Slovenije, so do petka razdelili več kot 200 ton materialne pomoči, in sicer več kot 85 ton živil, hrane in prehranskih izdelkov, več kot 20 ton higienskih potrebščin in pripomočkov, 100.000 litrov vode ter več kot 3000 litrov razkužil in sredstev za čiščenje.

Na poplavljena področja so dostavili tudi 120 razvlažilnikov, 20 agregatov, še 120 razvlažilnikov, ki jih bodo prav tako nemudoma dostavili na poplavljena območja, pa pričakujejo v naslednjih dneh.

Kot so zapisali na humanitarni organizaciji, so njihovi prostovoljci neprestano na terenu.

»Poskrbeli oz. pomagali so pri evakuaciji in nato nastanitvah več kot tisoč oseb, katerih življenja so bila ogrožena, dostavljali in razdeljevali so ustekleničeno vodo, hrano in higienske pripomočke tudi na najbolj nedostopna področja, kasneje nudili prvo pomoč in (laično) psihosocialno podporo,« so pojasnili v sporočilu za javnost.

Ekipe prve pomoči njihovih območnih združenj iz cele Slovenije so, kot so dodali, zaznale tudi vse večje stiske posameznikov, zato so se v sodelovanju z Zdraviliščem RKS Debeli rtič odločili, da bodo 100 otrokom iz poplavljenih območij v terminih med 15. in 30. avgustom omogočili brezplačno letovanje, jim nudili psihosocialno podporo in osnovni tečaj in prikaz nudenja prve pomoči.

Na pomoč po poplavah so se nemudoma odzvala tudi številna nacionalna društva Rdečega križa in Mednarodna federacija Rdečega križa in Rdečega polmeseca (IFRC), z donacijami, tako finančnimi in materialnimi, so jim pomagala domača in tuja podjetja ter ogromno posameznikov, ki so prispevali vsak po svojih najboljših močeh - bodisi s finančnimi transakcijami ali sms-sporočili, so dodali.

V prihodnjem tednu bodo iz naslova namensko zbranih sredstev med prebivalstvo na poplavljenih področjih razdelili za skupaj 300.000 evrov finančne pomoči v obliki vrednostnih kartic, so napovedali.