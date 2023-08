V omenjenih osmih mestih pristojne oblasti tudi mladim, zdravim in telesno sposobnim svetujejo, naj se med 10. in 18. uro ne zadržujejo na prostem. Poleg tega še v šestih mestih velja oranžno opozorilo, in sicer v Genovi, Viterbu, Veroni, Trstu, Palermu in Frosinoneju.

Večino Italije je zajel nov vročinski val, na severu pa obstaja tudi nevarnost novih vročinskih neviht, so sporočili vremenoslovci.

Anticiklon Nero prinaša sončno vreme in visoke temperature v večji del države, temperature pa naj bi po skoraj vsej Italiji dosegle okrog 40 stopinj Celzija, kar je sicer nekoliko manj kot v dveh vročinskih valovih prejšnji mesec, so še povedali.