Kot je danes sporočila ruska vojska, so »eliminirali« približno 150 ukrajinskih vojakov, ki so poskušali prečkati Dneper in priti na levi breg reke na ozemlje pod rusko zasedbo. To je sporočila dan po tistem, ko je Moskva priznala, da okoli reke delujejo »sabotažne« skupine, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ruska vojska je danes sporočila tudi, da je preprečila napad z brezpilotnim letalnikom na Moskvo in okoliško regijo, ki naj bi ga izvedel Kijev. Kot so dodali, je zračna obramba zaznala brezpilotno letalo, ki je nato strmoglavilo na »zapuščenem območju blizu vasi Putilkov«, pri čemer ni povzročilo škode, poroča AFP.

Vojska je poročala tudi o napadu z dronom na vojaško letališče v regiji Novgorod na severozahodu Rusije, daleč stran od meje z Ukrajino. »Danes okoli 10. ure zjutraj po moskovskem času je kijevski režim izvedel teroristični napad z brezpilotnim letalom, podobnim helikopterju, na vojaško letališče v regiji Novgorod,« je sporočilo rusko obrambno ministrstvo. Dron naj bi bil sestreljen z »lažjim orožjem«.

Po napadu je na letališču izbruhnil požar, ki so ga gasilci hitro pogasili, je še sporočilo ministrstvo in dodalo, da pri tem ni bil nihče ranjen. Informacij o obsegu škode ni bilo mogoče neodvisno preveriti, poroča nemška tiskovna agencija dpa in dodaja, da se v Kijevu na ta poročila uradno niso odzvali.

V zadnjem času je prišlo do serije napadov z brezpilotnimi letalniki na rusko ozemlje, tudi zelo oddaljeno od mejnega območja z Ukrajino, ki je spomladi sprožila protiofenzivo za ponovno zavzetje svojih ozemelj iz ruskih rok.

Ruski predsednik Putin je medtem po navedbah Kremlja danes obiskal vojaški štab ruske vojske v Rostovu na Donu na jugu Rusije, kjer se je sestal z načelnikom generalštaba Valerijem Gerasimovim in visokimi poveljniki ruskih oboroženih sil v Ukrajini.