»Pet ljudi je umrlo. Sedemintrideset ljudi je bilo ranjenih, vključno z enajstimi otroki,« je na Telegramu zapisal ukrajinski notranji minister Igor Klimenko.

Predsednik Zelenski pa je na Telegramu zapisal, da je raketa padla v središče mesta, kjer sta univerza in gledališče. »Navadna sobota, ki jo je Rusija spremenila v dan bolečine in izgube. Bili so mrtvi in ranjeni,« je Zelenski zapisal v sporočilu, ki ga je pospremil s kratkim video posnetkom. Ta prikazuje razbitine na pločniku v mestu in ruševine okoli velike zgradbe, okoli nje pa parkirane avtomobile, ki so bili delno uničeni.

Po besedah guvernerja regije Černigiv Vjačeslava Čausa prve ugotovitve kažejo, da je mesto zadela balistična raketa. Prebivalce je pozval, naj za zdaj ostanejo v zakloniščih, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Černigiv leži približno 150 kilometrov severno od prestolnice Kijev in se je od začetka ruske invazije na Ukrajino v veliki meri izognil večjim napadom, medtem ko glavnina spopadov poteka na vzhodu in jugu države.