Na splošno je bilo letos število novih registracij podjetij višje kot v obdobju med letoma 2015 in 2022.

Povečanje števila stečajev na četrtletni ravni so statistiki zaznali v vseh gospodarskih dejavnostih. Največji porast je bil zabeležen v nastanitvah in gostinski dejavnosti (+23,9 odstotka), dejavnosti transporta in skladiščenja (+15,2 odstotka) ter dejavnosti izobraževanja, zdravstva in sociale (+10,1 odstotka).

V primerjavi z zadnjim četrtletjem leta 2019, torej pred izbruhom pandemije covida-19, se je število stečajev povečalo v večini gospodarskih dejavnosti. Največjo rast števila stečajev v primerjavi s tem obdobjem so v drugem letošnjem četrtletju beležile gostinske storitve (+82,5 odstotka) ter transport in skladiščenje (+56,7 odstotka).

V primerjavi z zadnjimi tremi meseci leta 2019 je bilo število stečajev manjše le v dveh dejavnostih, in sicer industriji (-11,5 odstotka) in gradbeništvu (-2,7 odstotka).